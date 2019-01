Sie leitet Fußballspiele bis zur Landesliga

Im Fußballbezirk Riß gibt es inzwischen sieben Schiedsrichterinnen. Eine von ihnen ist Jessica Mast. Die 25-Jährige ist seit zehn Jahren Schiedsrichterin und pfeift sowohl im Jugend- als auch im Aktivenbereich. Sie leitet bei den Herren Spiele bis zur Landesliga, bei den Frauen bis zur zweiten Bundesliga und ist in der B-Juniorinnen-Bundesliga im Einsatz. Das macht sie zur Vorzeige-Schiedsrichterin des Bezirks Riß. Im gesamten WFV-Gebiet gibt es nur 18 Schiedsrichterinnen, die auf diesem hohen Niveau pfeifen. „Für sie kann es mit Sicherheit aber noch weiter gehen. Ich traue ihr da auch noch mehr zu“, sagt Schiedsrichter-Obmann Jochen Oelmayer.

„Die ersten zehn Minuten entscheiden und dabei geht es um Leistung“, sagt Jessica Mast. „Den Respekt muss man sich zu Beginn jedes Spiels verdienen – das gilt genau so für die Männer.“ Mit sechs Jahren begann sie mit dem Fußballspielen bei den Jungs des FV Olympia Laupheim. Dass sie bei den Jungs angefangen habe, sei für sie gute Schule gewesen, sagt sie. Denn es sei nicht extra Rücksicht auf sie genommen worden, nur weil sie ein Mädchen ist. „Deshalb habe ich später bei den Mädels in Mietingen auch ganz anderen Fußball gespielt, mit mehr Körpereinsatz und anderer Technik.“

Emotionen gehören dazu

Mit 14 begann ihre Schiedsrichterkarriere beim SV Mietingen. Über eine längere Zeit war sie sowohl aktive Spielerin, wie auch Schiedsrichterin: „Ich hab das beides parallel gemacht. Am Anfang war das anstrengend, gerade in der Zeit ohne Führerschein. Da war ich sehr auf die Unterstützung meiner Eltern und meines Umfelds angewiesen.“ Als sie eine Zeit lang am Sonntagmorgen selbst spielte und nachmittags als Schiedsrichterin auf dem Feld stand, sei es zu viel Belastung geworden. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, sich ganz auf die Schiedsrichterei zu konzentrieren.

Schiedsrichter müssten auch mal Kritik und Emotionen vertragen, sagt sie. Leidenschaft und Gefühle gehörten in respektvoller und angemessener Form nämlich auf den Fußballplatz. „Ich mache das alles auch als Hobby und Ehrenamt, das darf man nicht vergessen. Wir Schiedsrichter sind auch nur Menschen und haben auch mal Tage, an denen wir nicht in Form sind.“ Auf dem Fußballplatz sei eigentlich die ganze Gesellschaft abgebildet, denn Fußball verbinde. „Deshalb gibt es aber auch verschiedenste Charaktertypen im Fußball. Schiedsrichter müssen zügig lernen, Menschen und Situationen schnell einschätzen zu können“, sagt sie. Das helfe nicht nur beim Spiel, sondern auch im Beruf und privat. Kritikfähigkeit, Standfestigkeit und Entschlussfreudigkeit seien nur drei der Eigenschaften, die bei der Schiedsrichterei erlernt werden könnten.

Zentrale Entscheidung für das Spiel sei die erste Karte „denn an der wird ein Schiedsrichter das restliche Spiel gemessen“, sagt sie. „Kommt die erste Gelbe oder Rote Karte zu früh, muss ich sie als Schiedsrichter auch den Rest des Spiel früh ziehen, und zwar für beide Teams.“ Als Schiedsrichter werde man stets an den eigenen Entscheidungen gemessen. Sie selbst versuche so wenig wie möglich Gelbe und Rote Karten pro Spiel zücken zu müssen: „Umso weniger Karten ich zeigen musste, umso mehr habe ich das Spiel davor mit Persönlichkeit präventiv gesteuert.“

Wenn sie gefragt werde, ob sie Bibiana Steinhaus beerben wolle, müsse sie immer noch verneinen. „Mein Ziel ist es, die Schiedsrichterei, wie ich sie jetzt betreibe, mit Familie und Beruf in Einklang zu bringen.“ Erst dann könnten neue Projekte angepackt werden. Derzeit ist die 25-Jährige bei der Stadt Biberach für Bildung, Betreuung und Sport zuständig.

Bereits jetzt stecke sie viel Zeit in ihre Leidenschaft. Denn die Spieler in den höheren Ligen seien topfit und sie müsse es deshalb auch sein: „In der Landesliga spielen Männer, die dreimal in der Woche trainieren – also klar, dass wir mindestens so viel trainieren müssen wie sie.“ Die Schiedsrichter müssten dem Spiel voraus sein, um die nötigen Entscheidungen treffen zu können. „Denn nur so können Schiedsrichter präventiv und aus dem richtigen Sichtfeld eingreifen und entscheiden.“

Die Herausforderungen, die schönen Momente, die Begegnungen und Reisen, das alles würde sie nicht missen wollen. „Die Schiedsrichterei ist etwas sehr Prägendes. Ich habe früher als aktive Spielerin an manchen Schiedsrichtern und Entscheidungen gezweifelt.“ Deshalb habe sie sich der Aufgabe selbst gestellt. „Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich auch als Schiedsrichter auszuprobieren.“