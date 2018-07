Sie haben in ihrem Ruhestand viel vor

Mit dem Ende des Schuljahrs sind am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) langjährige Kollegen in den Ruhestand getreten. Für Reinhold Albrecht, Thomas Dilger und Brigitte Pröpper beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.

Der gebürtige Biberacher Reinhold Albrecht hielt dem PG seit 1983 die Treue. Er rief zunächst die Projekttage ins Leben und unterrichtete Leistungskurse in Mathematik. Von seinem Engagement profitierte auch 1992 bis 1997 die Deutsche Schule in Genf. Der Herausforderung in eine andere Kultur einzutauchen widerstand er nicht. Er bezeichnet diese Zeit als die spannendste und glücklichste seines Berufslebens. Zurückgekehrt ans PG bewarb sich Albrecht als Abteilungsleiter.

Mit der Einsetzung 2003 verantwortete er den Bereich Digitales, die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, die Öffentlichkeitsarbeit, den Grundschulinformationstag, den Haushalt und bis 2008 die Koordination von Bauprojekten. Ab 2004 betrieb er die Einführung des neuen Oberstufenfachs Wirtschaft. Er möchte sich nun „wieder mehr den schönen Dingen des Lebens widmen“. Man kann ihn also bei seiner Familie, vielen kulturellen Ereignissen, politischen Veranstaltungen, in guten Restaurants, auf seiner GS-1200 und an Stränden mit viel Wind für seinen Wassersport treffen.

Seit dem Jahr 2000 unterrichtete Thomas Dilger am PG die Fächer Musik und Englisch. Als Musiker mit weltläufigem Stil war er zuvor viel herumgekommen. Das PG war für ihn die Station mit der höchsten Verweildauer und es entstand eine besondere Verbindung zu den Schülern, insbesondere durch die wöchentliche Arbeit mit den Chören. In Erinnerung geblieben ist unter anderem die von allen PG-Chören, der evangelischen Kantorei und dem Sinfonieorchester des Musikvereins als Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz präsentierte „Carmina Burana“. Seit 2015 leitet er mit Christine Wetzel den neu gegründeten Kammerchor.

Neben dem Oberstufenchor, der zwölf Jahre lang unter seinem Dirigat sang, lag ihm auch die Arbeit mit dem Unterstufenchor am Herzen. Hier entstanden zwei Musicals: „Die Schmetterlingswerkstatt“ (2013) und „Oliver Twist“ (2014). In der Zeit nach der Schule möchte er zunächst mal von der eigenen Haustür aus los gehen oder fahren, um Landschaften Deutschlands sowie Europas zu erleben. Danach darf es dann auch mal weiter weg gehen („Man kann einen von den Tropenkrankheiten heilen, aber nicht von den Tropen.“) und zwischendurch sind immer wieder Reisen in die Kulturmetropolen zu Opern, Konzerten, Filmen, Theatern und Ausstellungen geplant.

Als Brigitte Pröpper 1993 ans PG kam, sollte sich ihr Einsatz in der Schulentwicklung im erweiterten Sinne wie ein roter Faden durch ihr weiteres Berufsleben ziehen. Gleich zu Beginn stellte sie sich der Herausforderung Unterrichtskonzepte und -Materialien für das damals neue Fach Naturphänomene zu entwickeln. Anfangs noch mit Rohstoffen aus dem Wertstoffhof und ständig weiter entwickelten Konzepten trug Pröpper viel zum heutigen Freiarbeitsfundus für dieses Fach bei. Genauso zählte zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit der Aufbau des Unterstufenfördersystems. 2013 wurde Brigitte Pröpper zur Abteilungsleiterin mit dem Schwerpunkt „Fördersystem“ ernannt.

Wenn Brigitte Pröpper nun in den Ruhestand versetzt wird, freut sie sich auf weitere pädagogische Herausforderungen in ihrer Rolle als Großmutter. So ganz leicht wird sie die Schule aber nicht hinter sich lassen. Für die Zukunft wünscht Pröpper dem PG, dass es offen für sinnvolle Neuerungen bleibt und es sich den Mut zum Erproben von Neuem bewahrt.