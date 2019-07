Sie entscheiden: Wer wird SZ-Sportler des Monats Juni?

Die Gespannfahrerin Leonie Ederle vom RFV Bad Schussenried hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Mai gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats Juni. Dafür stehen insgesamt zwölf Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Mittwoch, 24. Juli, 12 Uhr, bis Mittwoch, 31. Juli, 12 Uhr. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf „Schwäbische.de“.

Diese Sportler stehen für den Juni zur Wahl:

Hanna Geiser (RSC Biberach): Die Radsportlerin sicherte sich bei den deutschen Meisterschaften in Linden (Landkreis Gießen) den Titel in der weiblichen U15. Mit 35 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte überquerte Hanna Geiser am Ende die Ziellinie.

Hannah Reichle (RMSV Bad Schussenried): Die Kunstradsportlerin zeigte eine perfekte Kür bei den deutschen Schülermeisterschaften im Hallenradsport im fränkischen Ebersdorf bei Coburg. Der Lohn für Hannah Reichle war die Silbermedaille in der Einer-Disziplin der Schülerinnen.

Manuel Münst (SV Ringschnait): Er erzielte 34 Treffer in der Fußball-Bezirksliga Riß in der Spielzeit 2018/19, die der SVR als Tabellendritter abschloss. Manuel Münst holte sich so wie schon in der Saison zuvor die FuPa-Torjägerkanone.

Felix Bonelli (FV Bad Schussenried): 38 Tore markierte Felix Bonelli in der Saison 2018/19 in der Fußball-Bezirksliga Donau, so viele kein anderer. Damit hatte er maßgeblichen Anteil am Gewinn des Meistertitels und der Rückkehr der Schussenrieder in die Landesliga.

Lisa Müller (SV Mietingen): Sie erzielte in der Frauen-Bezirksliga Riß 24 Treffer in der Spielzeit 2018/19. In dieser holte sich Lisa Müller die FuPa-Torjägerkanone, gewann mit dem SV Mietingen den Meistertitel, und spielt mit ihrem Verein nächste Saison wieder in der Fußball-Regionenliga VI.

Markus Bufler (BSC Berkheim): Er erhielt für seine 30 Treffer in der Saison 2018/19 in der Fußball-Kreisliga A I Riß die FuPa-Torjägerkanone. Der BSC Berkheim wurde Meister und machte so den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga Riß perfekt.

Jochen Hauler (SGM Warthausen/Birkenhard): In der Fußball-Kreisliga A II Riß schoss in der Spielzeit 2018/19 niemand so viele Tore wie Jochen Hauler. Er traf 32 Mal und bekam dafür die FuPa-Torjägerkanone. Die SGM Warthausen/Birkenhard wurde Meister und wird in der kommenden Runde in der Bezirksliga Riß spielen.

Stefan Münst (SV Langenenslingen): Mit 37 Toren krönte sich der Angreifer zum Torschützenkönig der Fußball-Kreisliga A II Donau in der Saison 2018/19. Stefan Münst trug so wesentlich zum Meistertitel des SV Langenenslingen und zur Rückkehr in die Bezirksliga nach 20 Jahren Abstinenz bei.

Stefan Kärcher (TSV Ummendorf II): Er sicherte mit 18 Treffern die FuPa-Torjägerkanone. Die Saison 2018/19 in der Fußball-Kreisliga B I Riß beendete der TSV Ummendorf II als Tabellenachter.

Eryk Müller (SV Ellwangen): 28 Treffer markierte Eryk Müller in der Spielzeit 2018/19. Dafür erhielt er die FuPa-Torjägerkanone. Zudem konnte sich Eryk Müller über den Meistertitel und den Aufstieg des SV Ellwangen in die Kreisliga A freuen.

Jule Feyen (TV Biberach-Hühnerfeld): Die 15-jährige wurde bei den baden-württembergischen Tennis-Meisterschaften der U16 in Freiburg erst im Halbfinale gestoppt. Am Ende erreichte Jule Feyen so den dritten Platz.

Linus Weber (SV Kirchdorf): Er belegte bei den deutschen Kunstrad-Meisterschaften der Schüler in Coburg Platz vier im Einer-Wettbewerb. Am Ende blieb mit 104,00 Punkten ein sehr gutes Ergebnis für Linus Weber stehen.