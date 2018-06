„Sich auf die Not des anderen einlassen“

Wenn ein geliebter Mensch plötzlich stirbt, kann das manche Menschen ganz schön aus der Bahn werfen. Sogar so sehr, dass sie glauben, sie schaffen es nicht mehr allein. Vor allem, wenn der Tod unvorhergesehen eintritt oder auch nach jahrelanger Pflege von Angehörigen kann es für die Betroffenen zur seelischen und körperlichen Belastung werden. Sogar so sehr, dass sich Menschen Hilfe holen. In vielen Fällen wenden sie sich an die Kontaktstelle Trauer der Caritas Biberach-Saulgau. Magdalena Ruf ist dort Trauerbegleiterin und Hospizreferentin. Redakteurin Tanja Bosch hat mit der 58-jährigen Diplom-Sozialpädagogin über ihre Arbeit gesprochen.

Frau Ruf, seit rund fünf Jahren gibt es die Kontaktstelle Trauer. Warum wurde sie eingerichtet?

Ich bin schon seit 20 Jahren bei der Caritas in der Hospizarbeit tätig und habe viele Erfahrungen mit Krankheit, Sterben und dem Tod gemacht. In dieser Arbeit wurde mir auch immer deutlich, wie schwer das Weiterleben für Angehörige nach dem Tod sein kann. Ich habe erfahren, dass der Bedarf nach einer solchen Kontaktstelle einfach da ist. Die Nachbegleitung ist oft ein wichtiges Thema: Was passiert beim plötzlichen Tod eines Angehörigen oder wie lebe ich weiter, wenn mein Mann sich das Leben genommen hat? Viele Menschen sind allein, haben wenig soziale Kontakte und die Kräfte nach langer Pflege sind aufgebraucht.Trauerbegleitung kann helfen, den persönlichen Trauerweg ein wenig leichter gehen zu können. Auch vermitteln wir in der Kontaktstelle bei Bedarf ergänzende oder weiterführende Hilfe durch Ärzte, Therapeuten und Seelsorger.

Wie versuchen Sie, den Menschen zu helfen?

Als erstes habe ich meist telefonischen Kontakt mit den Betroffenen. Dann folgt ein persönliches Gespräch in meinem Büro oder in der Familie zu Hause. Ich begleite Familien, Paare und auch Einzelpersonen. Gemeinsam erarbeiten wir, welche Wege möglich sind und welche Ressourcen vorhanden sind, um mit dem Verlust weiterleben zu können. Jeder geht mit Trauer anders um und hat ganz andere Bedürfnisse: Kinder reagieren auf ihre Weise und sehr alte Menschen trifft die Einsamkeit zutiefst. Oft sind es zuerst auch ganz praktische Hilfen im Alltag, die auf den Weg gebracht werden müssen: Wer bringt meine kleine Tochter in den Kindergarten, wenn die Mutter verstorben ist, wie schaffe ich es finanziell, wenn der Ehemann nicht mehr da ist. Hilfreiche Rituale sind zum Beispiel Orte aus der gemeinsamen Zeit aufzusuchen, Zwiesprache am Grab und das Reden mit Freunden über den Verstorbenen.

Kann man Menschen überhaupt helfen? Trauern ist ja eine sehr persönliche Sache, die jeder selbst bewältigen muss.

Ja, man kann auf jeden Fall unterstützen. Nur die Art und Weise ist individuell. Aber natürlich kann keiner den Schmerz und die Trauer abnehmen. Diesen Weg muss jeder Trauernde selbst gehen. Abschiednehmen und Trauern gehört aber zu unserem Leben dazu. Wir machen ständig Erfahrungen mit Verlust. Der Trauer liegen auch gewisse Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die die Trauerforschung zeigt und lehrt. Bestimmte Fragestellungen und Themen zeigen sich häufig: die Frage nach dem „Warum“, die sich im Laufe der Begleitung vielleicht verwandeln lässt. Auch Fragen nach Schuld, Verantwortung und Ohnmacht wollen angeschaut werden, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen.

Wie viele Menschen wenden sich an die Kontaktstelle Trauer in Biberach?

Mein Kollege und ich führen viele Trauergespräche. Oft melden sich auch Menschen ein oder zwei Jahre nach dem Verlust, da sie merken, dass sie in ihrem Trauerprozess festgefahren sind oder spirituelle Fragen drängend werden. Eines möchte ich aber auch deutlich sagen: Nicht jede Trauer braucht eine fachliche, therapeutische Begleitung. Die Familie, Freunde, die Nachbarn und Arbeitskollegen sind mit die wichtigsten Unterstützer im Alltag. Wir professionellen Begleiter sind ja nur für eine begrenzte Zeit da. Es gibt auch weitere Hilfen wie Gesprächskreise für Trauernde, Selbsthilfegruppen für Angehörige nach einem Suizid und manches mehr.

Wie lange kann ein Betroffener Ihre Hilfe in Anspruch nehmen?

Das kommt immer ganz darauf an. Bei manchen Trauernden reichen zwei bis drei Gespräche zur Klärung und Orientierung, manche Menschen begleite ich zwei Jahre. Einige besuchen dann auch einen Trauerkreis. Dort können sie mit Gleichgesinnten über ihre Situation sprechen.

Wie nah gehen Ihnen persönlich die einzelnen Schicksale der Menschen?

Begleitung bedeutet, sich auf die Not des anderen einzulassen. Ich muss ein Stück weit mit hineingehen, um wahrzunehmen, was ist. Und ich weiß auch, dass es nicht meine Trauer, meine Geschichte ist, sondern es ist der Weg meines Gegenübers. Ich gehe an der Seite. Für mich sehr wichtig sind meine Ressourcen in der Spiritualität, der Familie und auch in meinem persönlichen Blick auf das Leben.