Showtanzgruppe sucht Nachwuchstänzer

Hip-Hop, Videodance, Hebefiguren, Akrobatik und eigene Schritte: Die Showtanzgruppe Dancesation der Tanzsportabteilung der TG Biberach mischt in ihren Choreografien viele Tanzstile miteinander. Nachdem die Gruppe vor Kurzem viele Mitglieder verloren hatte, wurde im Januar ein Schnuppertraining gemacht. Nun geht es mit vielen neuen Mädchen weiter.

Eine von ihnen ist die zwölfjährige Laura, die seit einigen Monaten mittanzt. Die Schülerin hatte zuvor schon verschiedene Tanzrichtungen ausprobiert. Bei Dancesation gefallen ihr die abwechslungsreichen Choreografien und die Art und Weise, wie Trainerin Beatrice Panero die Trainings gestaltet.

Zu Beginn des Trainings wärmen sich die fünf Mädchen mit Trainerin Beatrice Panero auf. Sie joggen durch die Halle, schütteln die Arme und Beine aus und kreisen die Köpfe, um die Nackenmuskulatur zu dehnen. Dann beginnen sie mit den ersten Tanzübungen. Die 26-jährige Trainerin zeigt erst einmal die Schritte, dann tanzen die Mädchen nach: Einen Schritt nach rechts, das linke Bein dahinter kreuzen, noch einen Schritt nach rechts und mit den linken Fuß tippen. Gegründet wurde die Showtanzgruppe im Jahr 2013 vom damaligen Abteilungsleiter Sascha Brenner und seine Co-Trainerin Janina Winter. Ziel sei es gewesen, mehr in der Jugendarbeit tätig zu werden, erklärt Sabine Kort, Abteilungsleiterin der Tanzsportabteilung. Daher betreibt der Verein parallel zu Dancesation auch eine Jazz- und Hip-Hop-Gruppe sowie zwei Kindertanzgruppen. Diese würden gut angenommen. Die Mitgliederzahlen seien konstant. „Nur bei Dancesation ist es schwierig, dauerhaft Mitglieder zu finden“, sagt Kort. Viele der Mädchen würden mit 15 oder 16 Jahren in die Tanzgruppe eintreten und wären dann nur bis zum Abitur dabei.

Auch vor Kurzem haben wieder einige Mädchen die Gruppe verlassen, da sie in einer anderen Stadt studieren und so nicht mehr regelmäßig mit- trainieren können. Daher sucht die Tanzsportabteilung der TG Biberach nun neue Mitglieder. Nach einem Schnuppertraining Mitte Januar haben sich bereits einige neue Mitglieder gefunden. Momentan sind es wieder zehn Jugendliche, die bei Dancesation mittanzen wollen. Trainerin Beatrice Panero wünscht sich aber noch ein paar neue Tänzer mehr. „Ich würde mich freuen, wenn nochmal fünf oder zehn Leute mehr dazukommen“, sagt die Trainerin. Dass so viele neue Mitglieder dazukamen, sei auch eine große Herausforderung, sagt Sabine Kort. Sie müssten erst einmal zu einem Team zusammenwachsen, um sich voll aufeinander einzulassen. Wenn sich dann alles gefestigt habe, würde die Showtanzgruppe auch wieder größere Auftritte haben. „Da vertraue ich voll und ganz unserer engagierten und professionellen Trainerin“, erklärt Kort. Auch Beatrice Panero hofft, dass sie mit den Mädchen irgendwann wieder auf der Bühne stehen kann. Darauf trainiere sie hin. Doch das Wichtigste sei für sie, dass sie vor allem Spaß beim Tanzen haben. Der Rest käme dann von allein.

Kombination von Tanzstilen

Seit rund einem Jahr trainiert Beatrice Panero immer donnerstags die Tanzgruppe. Sie ist seit 2016 als Tänzerin im Ensemble des Ulmer Theaters tätig. Und hat bereits mit sieben Jahren mit dem Tanzen begonnen. Neun Jahre später ging die Italienerin nach Florenz an eine Balletttanzschule. Und machte an der niederländischen Tanzakademie in Rotterdam einen Bachelorabschluss. Nebenbei arbeitet die 26-Jährige als Choreografin und Tanzlehrerin für Modern Dance und klassisches Ballett. Als Trainerin von Dancesation kombiniert sie verschiedene Tanzstile miteinander und bringt den Nachwuchstänzerinnen auch selbst ausgedachte Schritte bei.

An diesem Donnerstagabend üben die fünf Mädchen erst einige neue Hip-Hop-Schritte. Trainerin Beatrice Panero gibt ihnen immer wieder Anweisungen, dass sie die Bewegungen und Schritte „deutlich tanzen“ sollen. Nach mehreren Durchläufen werden sie mutiger und die Schritte sitzen besser. Zum Ende des Trainings bekommen die Mädchen daher ein großes Lob: „Das habt ihr wirklich gut gemacht heute“, sagt die 26-jährige Trainerin. Und auch die Mädchen sind zufrieden: „Uns hat es heute wieder viel Spaß gemacht“, sagt Laura, die das Wieland-Gymnasium besucht.