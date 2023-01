Shootingstar Mike Borchert verpaßt Titel nur knapp

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Jahreswechsel trug der Schachbezirk Oberschwaben in der Jugendherberge Biberach die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2022 aus. Das Turnier ging über drei Tage und fünf Runden mit regulären Turnierpartien, das heißt langer Bedenkzeit. Die TG Biberach und der Partnerverein TSV Reute versuchten, den „Heimvorteil“ zu nutzen, und schickten vier Nachwuchsspieler ins Rennen. Diese schlugen sich gut; zwei davon gelang der Sprung auf die Podestplätze.

Justus Bierweiler (Reute) mußte dieses Mal in der U12 antreten. Nach einer Auftaktniederlage gegen den späteren Turnierzweiten ließ Bierweiler zwei starke Siege folgen. Mit etwas Losglück am Ende gelang ihm zudem ein starkes Finish, sodass er mit 3,5 von 5 Punkten noch als Dritter auf das Podest sprang. Unterdessen übersprang Shootingstar Mike Borchert eine Altersklasse und trat bei seinem ersten großen Turnier zusammen mit Belanna Haarmann in der U16 an. Ohne Wertungszahl und als „Nesthäkchen“ der klare Außenseiter legte Borchert los wie die Feuerwehr. Bei seinen ersten drei Siegen schlug er erst den Dritten der Setzliste, dann die Topfavoritin. In Runde 4 hatte der junge Biber allerdings Pech und verlor die vorentscheidende Partie gegen den Turniersieger. Mit einem Abschlusssieg sicherte sich Borchert (4/5) jedoch als hochverdiente Belohnung für seine starke Leistung noch den zweiten Platz. Sowohl Bierweiler als auch Borchert sind damit für die Württembergischen Meisterschaften qualifiziert.

Haarmann kam hingegen nicht ins Rollen, hatte etwas Lospech und mußte sich mit 1,5 Punkten begnügen. Für Erik Hobson lief es in der U18 hingegen deutlich besser. In der Mitte der Setzliste plaziert ging es für ihn zum Auftakt gleich gegen den Topfavoriten – was zu einer Niederlage führte. Danach fand Hobson zu gewohnter Form und holte sich 2,5 Punkte aus den folgenden drei Runden. Zum Abschluß ging es dann gegen den späteren Turniersieger, dem der Biber ein weiteres Remis abknöpfte. Mit 3 Punkten machte Hobson schlussendlich einen Platz gegenüber der Setzliste gut und kann mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden sein.