Shokee & Sands erfüllen am Samstag im M-Pire die Wünsche des Publikums

Shokee & Sands spielen am Samstag, 8. Dezember, um 20.30 Uhr im Jugendraum M-Pire, Stadtteilhaus Gaisental in der Banatstraße 34 in Biberach.

Die fünf Musiker mit langjähriger Bühnen- und Banderfahrung kommen in dieser Besetzung zusammen, um ihre eigenen Lieblingssongs, aber vor allem die Lieblingssongs des Publikums spontan, mit Herz und hohem musikalischem Können auf die Bühne zu bringen, so der Veranstalter. Während sich die Band mit Songs von Toto, Adele, Billy Joel, Elton John, Whitney Houston, Joe Cocker, Randy Crawford oder Robbie Williams einspielt, können die Zuhörer ihre Wunschsongs notieren, die dann im zweiten Teil des Konzerts mit witzigen Interpretationen, auch mal mit einem Schuss Parodie, mal theatralisch, mal mit waghalsigen Gitarrensoli vorgetragen werden.

Zur Band gehören Sängerin Alexandra Kühnast, Sänger und Gitarrist Herwig Kiesling, Sänger, Pianist und Bassist Jo Sulz, Sänger und Schlagzeuger Thomas Maichel und Sänger und Percussionist Tobi Strang.