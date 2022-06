s’Herrgöttle von Biberach wacht wieder über dem Schadonapaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem halben Jahr Restauration wacht die circa 1.70 m große Holzfigur mit einer Spannweite von 1.40 m wieder am ursprünglichen Platz auf dem Schadonapaß nahe der Biberacher Hütte im Bregenzerwald.

Kurz vor Saisonende des vergangenen Jahrs machte sich eine Biberacher Gruppe auf, um die Holzfigur sicher in das Tal zu bringen. Schreiner Martin Steinle aus Herrlishöfen spachtelte und rekonstruierte die zum Teil sehr stark angeschlagene Holzfigur über die Wintermonate. Anschließend bekam diese wieder einen Schutzanstrich und wurde jetzt zurückgebracht und am Holzkreuz montiert. Hier empfängt die Holzfigur Wanderer und Besucher beim erreichen des Schadonapaßes. Das Herrgöttle befindet sich circa in 800 Meter Entfernung zur Biberacher Hütte.

Pünktlich zum Saisonstart der Biberacher-Hütte konnte das Herrgöttle am letzten Juni-Wochenende die Reise zurück wieder antreten. Ein Besuch der Biberacher Hütte lohnt sich immer – momentan locken jedoch zusätzlich die bunten Wiesen mit vielen Alpenblumen und auch die Alpenrosen in direkter Umgebung zur Hütte belohnen einen Besuch der Biberacher Hütte. Am Wochenende vom 17. und 18. September dieses Jahres feiert die Sektion Biberach das 111-jährige Hüttenjubiläum, unter anderem mit einem Festgottesdienst. Alle Freunde der Biberacher-Hütte sollten sich diesen Termin unbedingt vormerken. Mehr Infos sowie eine Anmeldung dazu findet man auf www.dav-biberch.de.