SGM zieht in zweite Bezirkspokalrunde ein

Die Kreisliga-Handballer der SG Mettenberg haben die zweite Runde im Bezirkspokal erreicht. Die SGM bezwang zu Hause die Bezirksklasse-Mannschaft der HSG Langenargen-Tettnang souverän mit 27:18 (15:9). Gegen den höherklassigen Gegner lieferten die Mettenberger eine geschlossene Mannschaftsleistung ab und agierten ebenso zielstrebig. Weniger erfreulich für die Mettenberger: Im Training hatte sich zuvor Dominik Ruchti verletzt und fällt für unbestimmte Zeit aus. Im Pokalspiel verletzte sich auch Kapitän Jonas Schmid, eine Diagnose steht noch aus. Am kommenden Samstag geht für die SGM der Ligabetrieb los. Zum Start treffen die Mettenberger auf den SC Vöhringen III. Spielbeginn ist am Samstag um 18 Uhr in der Mali-Halle in Biberach.