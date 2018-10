SGM will Tabellenführung verteidigen

Die SGM Warthausen/Birkenhard peilt in der Fußball- Kreisliga A II die Verteidigung der Tabellenführung im Derby gegen Äpfingen an. Schemmerhofen empfängt den Nachbarn aus Alberweiler. Kellerkinder unter sich heißt es in der Begegnung Wain gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim. Der Anstoß in Schemmerhofen erfolgt am Samstag um 15.30 Uhr und in Wain am Samstag um 18 Uhr. Das Heimspiel des SV Sulmetingen II wird am Sonntag 13.15 Uhr angepfiffen, alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Viele Tore schießt die SGM Warthausen/Birkenhard derzeit und als Torschütze wird meist Jochen Hauler gemeldet. In dieser Form empfängt die SGM auf dem Sportgelände in Birkenhard den Nachbarverein SV Äpfingen. Obwohl die Gäste auf dem zehnten Tabellenplatz stehen, gibt es eine Gemeinsamkeit. Beide Abwehrreihen ließen erst neun Gegentore zu. Vielleicht kann der SV Äpfingen den Gastgebern ihren Angriffsschwung etwas nehmen. Sollte Warthausen/Birkenhard in 90 Minuten ein Treffer gelingen, wovon man ausgehen kann, dürfte beim neuen Tabellenführer nichts mehr anbrennen.

Der SV Burgrieden reist zum SV Sulmetingen II. Die Gastgeber bemühen sich, nicht ganz nach hinten abzurutschen und dies gelingt derzeit noch. Bei den Gästen schlägt sich der verletzungsbedingte Ausfall der kompletten Innenverteidigung deutlich nieder. In den letzten beiden Spielen kassierte der SVB acht Gegentore. In den acht Spielen zuvor waren es insgesamt fünf. Trotzdem läuft die Saison weiter und der SVB muss in Sulmetingen schauen, wie er an Punkte kommt. Die Gastgeber werden es den favorisierten Gästen nicht leicht machen.

Derby in Schemmerhofen

Der SV Alberweiler reist zum Derby beim SV Schemmerhofen. Die Gastgeber kommen aus dem grauen Tabellenmittelfeld durch Unentschieden nicht heraus. Das zuletzt erreichte Remis gegen den SV Äpfingen ist das jüngste Beispiel dafür. Alberweiler will vorn weiterhin dabei bleiben und braucht dazu drei Punkte. Mit einem Unentschieden wäre nach dem Abpfiff der Begegnung auf dem Schemmerhofer Sportgelände keine Mannschaft zufrieden.

Unterschiedliche Erlebnisse hatten am letzten Wochenende die Teams aus Schönebürg und Wacker Biberach, die in Schönebürg aufeinandertreffen. Der SC Schönebürg kam zu einem deutlichen 5:0-Sieg, der FC Wacker Biberach gab gegen die SG Mettenberg die Punkte ab. Die Vereine sind Tabellennachbarn, kommen aber aufgrund von immer wiederkehrenden Ausrutschern nicht richtig weiter. Wer rutscht am Sonntagnachmittag aus?

Ebenfalls Tabellennachbarn sind die SG Mettenberg und die SGM Altheim/Schemmerberg, die in Mettenberg gegeneinander antreten. Beiden Mannschaften gelingt es immer wieder, für eine Überraschung zu sorgen. Am vergangenen Spieltag waren beide Teams erfolgreich. Mettenberg schlug Wacker Biberach und Altheim/Schemmerberg nahm Bronnen die Punkte ab. Bei diesem Spiel wird die Tagesform den Ausschlag geben.

Einen Dämpfer setzte es für die SF Bronnen mit der Niederlage gegen Altheim/Schemmerberg und der Sprung zur Spitzengruppe musste vertagt werden. Im Heimspiel gegen den SV Mietingen II wollen die Sportfreunde versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Gäste stehen nach wie vor tief im Tabellensumpf und sind in Bronnen in der Außenseiterrolle.

Letzter gegen Vorletzter

Die Kellerkinder treffen sich in Wain, dort ist die SGM Laupertshausen/Maselheim zu Gast. Der TSV Wain ist Letzter und die SGM Vorletzter, getrennt werden beide durch einem Punkt. Diese Tatsache sagt im Vorfeld eigentlich alles über dieses Spiel aus. Nur drei Punkte helfen beiden Mannschaften wirklich weiter.