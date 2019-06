SGM will Konzentration weiter hochhalten

Der SV Ellwangen hat sich am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B II gesichert. Auch der Relegationsplatz ist bereits fest in den Händen der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Alle Spiele am finalen 26. Spieltag werden am Samstag zeitgleich um 16 Uhr angepfiffen.

Der neue Meister SV Ellwangen reist am letzten Spieltag zum FC Inter Laupheim, der in der vergangenen Woche spielfrei war. Auch wenn der SVE noch in Feierlaune sein wird, möchte er sicher keine zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. In der Hinrunde gewannen die Ellwanger auf heimischem Rasen eindrucksvoll mit 6:1.

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren empfängt in Attenweiler die SGM Reinstetten/Hürbel. Die Gastgeber, die die beste Offensive (84 Tore) und die beste Defensive (18 Gegentore) der Liga stellen, konnten sich am Ende doch nicht die Meisterschaft sichern. Dennoch geht die Saison in der Relegation weiter. Der Gegner der SGM wird erst am letzten Spieltag in der Kreisliga A I ermittelt. Das Relegationsspiel ist auf Freitag, 14. Juni (Anstoß: 18 Uhr), in Bronnen terminiert. Daher wird Attenweiler/Oggelsbeuren versuchen, die Konzentration hochzuhalten. Das Hinrundenspiel ging mit 2:1 an den Außenseiter Reinstetten/Hürbel.

Der Tabellendritte FV Rot bei Laupheim wurde vor der Saison von den anderen Mannschaften als Meisterschaftskandidat getippt. Diese Erwartungen konnte man nicht erfüllen. Als Dritter reist man nun zum letzten Mal in dieser Saison zu den SF Sießen. Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison waren die Roter mit 4:0 erfolgreich.

Der TSV Hochdorf hat am letzten Spieltag die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen zu Gast. Die SGM blieb zuletzt dreimal ohne Gegentor und hat zum Ende der Saison hin einen guten Lauf. Die Hochdorfer dagegen stecken im Tabellenkeller fest. In der Hinrunde trennte man sich 1:1.

Der Tabellenletzte SV Orsenhausen, der in der Vorwoche seine Partie wegen Spielermangels absagen musste, empfängt den SV Rissegg. Das Hinrundenspiel ging mit 2:1 an den SVR.

Der SV Baustetten II fährt zum letzten Spiel der Saison zum SV Fischbach. Beide Teams befinden sich in der hinteren Tabellenhälfte. Es dürfte ein enges Spiel werden, denn auch in der Hinrunde trennte man sich 1:1.

Für die SF Schwendi II ist die Saison bereits vorüber. Die Mannschaft ist am 26. Spieltag spielfrei.