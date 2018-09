SGM Warthausen/Birkenhard muss erste Niederlage einstecken

In der Fußball-Kreisliga A II hat die SGM Warthausen/Birkenhard in Schönebürg ihre erste Niederlage kassiert. Burgrieden und Alberweiler behalten dagegen ihre weiße Weste.

FC Wacker Biberach – SV Schemmerhofen 4:4 (1:1). Ein zerfahrenes Spiel gab es in Biberach. Für Unterhaltung sorgten nur die acht Tore: Tore: 1:0, 3:4 Markus Maichle (7., 80.), 1:1, 2:4 Patrick Wieland (36., 68./FE), 2:1 Daniel Rulani (49.), 2:2 Andreas Kühlwein (58.), 2:3 Kim Joel Lück (59.), 4:4 Felix Jochim (81.).

SC Schönebürg – SGM Warthausen/Birkenhard 1:0 (0:0). In der ersten Halbzeit waren die Gäste die bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang war die Partie dann ausgeglichen, wobei in der 60. Minute dem SCS durch Andreas Häußler das Tor des Tages gelang. Zum Ende des Spiels hätte der SCS noch auf 2:0 erhöhen können.

SG Mettenberg – SV Sulmetingen II 2:0 (1:0). Die SG kam zu einem verdienten Heimerfolg, da die Gäste durch ihre schlechte Chancenauswertung bestraft wurden. In der 33. Minute erzielte Simon Fischer das 1:0, in der 68. Minute erhöhte Vinzenz Danner. Bei einer besseren Chancenauswertung hätte der Heimsieg höher ausfallen können.

SF Bronnen – SGM Laupertshausen/Maselheim 6:1 (3:0). Das Ergebnis in Bronnen spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider. Die Gäste hatten durchaus auch ihre Möglichkeiten. Die Gastgeber nutzten jedoch an diesem Tag ihre Chancen konsequent aus. Tore: 1:0, 4:0 Andreas Radnick (1., 48.), 2:0 Heiko Klaus (7.), 3:0 Johannes Schupp (43.), 4:1 Alexander von Tomkewitsch (73.), 5:1 Marius Baur (75.), 6:1 Tim Zerinius (84.). Res.: 4:0.

SV Burgrieden – SV Äpfingen 3:0 (1:0). Der SVB begann gut und ging bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber hatten danach die Riesenmöglichkeit zum 2:0. Danach verflachte die Partie und die Gäste fanden besser ins Spiel. In der zweiten Halbzeit erhöhte der SVB in der 52. Minute auf 2:0 und das Spiel war gelaufen. Burgrieden segelte danach einem ungefährdeten Heimerfolg entgegen. Tore: 1:0 Marcel Karremann (6.), 2:0 Maximilian Locherer (52./FE), 3:0 Fabian Englert (80.). Res.: 5:1.

SV Mietingen II – SV Alberweiler 1:2 (0:2). Zwei schnelle Tore brachten den SV Alberweiler frühzeitig auf die Siegesstrasse. Danach spielte sich viel im Mittelfeld ab, Torraumszenen waren Mangelware. Der Anschlusstreffer in der Schlussminute konnte keine Wende mehr einleiten. Tore: 0:1 Matthias Hertenberger (12.), Michael Seidel (14.), 1:2 Stefan Stiasny.

SG Altheim/Schemmerberg – TSV Wain 3:2 (3:1). Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen. Dennoch war der Heimerfolg letztlich nicht ganz unverdient. Tore: 1:0 Tobias Hagel (22.), 2:0 Tobias Dobler (36.), 2:1 Timo Kammerer (40.), 3:1 Dominik Bareth (42.), 3:2 Mario Lovric (84./FE). Bes. Vork.: Die SG Altheim/Schemmerberg verschießt in der 41. Minute einen Foulelfmeter. Res.: 5:1.