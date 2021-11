SGM Tannheim/Aitrach überwintert als Spitzenreiter

In der Fußball-Kreisliga B II hat das Spitzentrio am letzten Spieltag vor der Winterpause durch Siege seine Ambitionen untermauert. An der Tabellenspitze gibt es deshalb keine Veränderungen. Die SGM Tannheim/Aitrach überwintert auf dem Platz an der Sonne. Es folgen der FV Rot auf dem zweiten Rang und Türkspor Biberach als Drittplatzierter.

SGM Tannheim/Aitrach – SV Baustetten II 2:0 (1:0). Der SVB II erwies sich als eine harte Nuss und der Tabellenführer tat sich schwer, zu einem mühsamen Arbeitssieg zu kommen. Die Platzherren kombinierten zwar meist gefällig, doch in Strafraumnähe ließ der Kontrahent nicht mehr viel zu. Tore: 1:0 Florian Villinger (39.), 2:0 Sebastian Häfele (86.).

SGM Sießen/Wain – FV Rot 0:2 (0:1). Die SGM hielt gegen den über weite Strecken spielbestimmenden Favoriten gut dagegen und den Ausgang der Partie bis in die Schlussphase völlig offen. Ein gut haltender reaktivierter Vinzenz Weiß im Tor und eine gut organisierte Defensive machten es dem Gast nicht einfach, die Zähler aus Sießen zu entführen. Zwei sehenswerte Fernschüsse ebneten dem FV Rot letztlich den Weg zum Sieg. Tore: 0:1 Biniam Afterari (8.), 0:2 Steffen Scheerer (74.).

Türkspor Biberach – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 6:0 (3:0). Die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Biberach sahen Einbahnstraßenfußball auf das Gästetor. Der starke SGM-Torwart Jonas Weiß verhinderte einen noch höheren Sieg des Tabellendritten. Tore: 1:0, 5:0 Ilyas Aksit (3., 57.), 2:0 Yunus Emre Demirezen (11.), 3:0 Onur Kazanci (17.), 4:0 Selman Ayan (47.), 6:0 Berkan Cebeci (84.). Bes. Vork.: Torwart Jonas Weiß hält FE von Ilyas Aksit (80.).

TSG Achstetten II – SF Schwendi II 0:1 (0:0). Ein auf hohem Kreisliga-B-Niveau stehendes und bis zum Schlusspfiff spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten zu weiteren Treffern entschied der Gast glücklich zu seinen Gunsten. Tor: 0:1 Marcel Lerch (60.).

SGM Rot/Haslach II – SGM Reinstetten/Hürbel 0:5 (0:3). Der dominierende Gast schaltete nach einer Stunde Spielzeit beim Stand von 5:0 einen Gang zurück. Das Zwischenergebnis, bei dem Kevin Schafitel einen Hattrick erzielte, hatte deshalb bis zum Schlusspfiff bestand. Tore: 0:1 Tobias Göhringer (8.), 0:2, 0:3, 0:4 Kevin Schafitel (13., 35., 54.), 0:5 Robin Föhr (60.).

FC Inter Laupheim – SV Rissegg 0:2 (0:1). Inter versäumte es, aus seinen zahlreichen hochkarätigen Möglichkeiten, darunter zwei Pfostentreffer, Kapital zu schlagen. Der Gast dagegen nutzte seine wenigen Konter effektiv zu zwei Toren. Der zu null haltende Torwart Igor Czerwinski avancierte zum Matchwinner. Tore: 0:1 Marvin Jehle (44.), 0:2 Michael Schuhwerk (81.).