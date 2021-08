SGM startet mit Niederlage in die Premierensaison

Die neu gegründete SGM Sießen/Wain hat am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II in der Premierensaison eine 1:2-Niederlage gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II einstecken müssen. Aufstiegsaspirant Türkspor Biberach konnte coronabedingt nicht antreten.

SV Fischbach – SGM Reinstetten /Hürbel 1:1 (0:1). Der Gast hatte in einem abwechslungsreichen Saisonauftaktspiel bis zur Pause leichte Vorteile. Doch im weiteren Spielverlauf änderte sich das Bild zugunsten des SVF. Das Remis ist leistungsgerecht. Tore: 0:1 Marcel Hutzel (33.), 1:1 Lukas Schmid (90. +1./FE).

SGM Rot/Haslach II – SV Baustetten II 1:3 (1:1). Die SGM II fand gut in die Partie und gab bis zum 1:0 den Ton an. Der Gast übernahm danach aber die Initiative und kam zum 1:1. In Durchgang zwei machte der SVB II den Sieg perfekt. Tore: 1:0 Fabian Bek (30.), 1:1 Maximilian Schoch (33.), 1:2 Christian Schaible (73.), 1:3 Simon Kesete (87.). Bes. Vor.: SVB-II-Torwart Maximilian Baumeister hält Foulelfmeter von Robin Föhr (29.).

SGM Sießen/Wain – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 1:2 (1:0). Die Heimelf versäumte es, die knappe Führung höher zu gestalten, und hatte zudem Pech mit einem Aluminiumtreffer (68.). Je länger die Begegnung dauerte, umso mehr ließ die Kondition bei den Platzherren nach und der Gast nutzte dies konsequent aus. Tore: 1:0 Philipp Neumann (22.), 1:1 Manuel Schad (75.), 1:2 Fabian Gerner (88.).

FC Inter Laupheim – FV Rot. Abgesagt wegen Spielermangels beim FC Inter. Wertung: 3:0 für den FV Rot. Res.: Wertung: 3:0 für den FV Rot.

SGM Tannheim/Aitrach – SV Rissegg. Abgesagt wegen Spielermangels beim SV Rissegg. Wertung: 3:0 für die SGM Tannheim/Aitrach. Res.: Wertung: 3:0 für die SGM Tannheim/Aitrach.