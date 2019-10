SGM Rot/Haslach rückt auf Platz zwei vor

In einer turbulenten Schlussphase hat die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II in der Fußball-Kreisliga A I ihre Tabellenführung in Bellamont verteidigt. Mittelbuch verlor sein wichtiges Heimspiel gegen den TSV Ummendorf. Die SGM Rot/Haslach war mal wieder erfolgreich.

SV Dettingen II – SV Stafflangen 1:3 (1:1). Beide Mannschaften zeigten eine gute erste Halbzeit. Die Gäste waren zwar läuferisch stärker, aber die Platzherren hielten mit Einsatz gut dagegen. Im zweiten Durchgang wurde die Partie insgesamt schwächer, aber die Gäste hatten mehr vom Spiel und kamen am Ende zu einem verdienten Auswärtserfolg. Tore: 1:0 Roland Oberle (14.), 1:1, 1:2, 1:3 Patrick Zoll (40., 65., 84.).

SV Mittelbuch – TSV Ummendorf 0:2 (0:0). In der ersten Halbzeit zeigten beide Teams ein ausgeglichenes Spiel. Beide kamen zu Chancen, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Im letzten Drittel des Spiels waren die Gastgeber unkonzentriert und kassierten zwei Gegentore. Tore: 0:1 Lukas Notz (60.), 0:2 Manuel Buschmann (82.). Res.: 3:1.

FV Biberach II – LJG Unterschwarzach 5:1 (2:1). Ein schwaches Spiel präsentierten beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit verbesserte sich die ersatzgeschwächte Biberacher Mannschaft und siegte am Ende auch in dieser Höhe verdient. Tore: 1:0, 3:1 Hasan Karacan (11., 60.), 2:0, 4:1 Ismail Aydin (28., 78.), 2:1 David Kloos (29.), 5:1 Ivan Wolf (90.).

SV Winterstettenstadt – SV Erolzheim 0:3 (0:3). Eine starke Viertelstunde reichte den Gästen, um drei Punkte aus Winterstettenstadt mitzunehmen. Die Gastgeber hatten zwar in der zweiten Halbzeit ein deutliches Chancenplus, aber ein Torerfolg blieb ihnen versagt. Tore: 0:1, 0:2 Markus Högerle (33., 36.), 0:3 Simon Harder (44.). Res.: 1:2.

SGM Rot/Haslach – SGM Muttensweiler/Hochdorf 3:2 (2:1). Auf Augenhöhe spielten beide Teams in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang wurde die Partie immer zerfahrener und die Gastgeber wähnten sich nach dem 3:1 auf der Siegesstraße. Ein Eigentor in der 81. Minute sorgte aber noch für Spannung bis zum Schlusspfiff. Tore: 0:1 Fabian Angele (4.), 1:1 Pascal Riedmiller (7.), 2:1 Gabriel Kammerlander (11.), 3:1 Lukas Jägg (78.), 3:2 Eigentor (81.).

SV Kirchdorf – SV Ellwangen 2:1 (1:0). Eine ausgeglichene und kampfbetonte Partie gab es in Kirchdorf. Der SVK konnte früh in Führung gehen, aber die Gäste kamen zum Ausgleich. Die Platzherren gingen in der 80. Minuten in Führung, aber bei Standardsituationen hatte der SVE noch die Chance zum Ausgleich. Tore: 1:0 Nico Steinhauser (12.), 1:1 Andreas Paulus (47.), 2:1 Marc Hörburger (80.). Res.: 5:1.

FC Bellamont – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 2:5 (0:2). Der Tabellenführer hatte sich bis zur Pause einen 2:0-Vorsprung erspielt. Aber der FCB gab sich nicht geschlagen und sorgte noch für eine enge Partie. Der hohe Gästeerfolg kam erst in der Nachspielzeit zustande. Tore: 0:1 Daniel Kunz (35.), 0:2 Rafael Birkle (43.), 1:2 Steffen Kibler (80.), 1:3, 2:5 Christian Wiest (88., 93.), 2:3 Simon Birk (91.), 2:4 Marcel Schad (92.). Res.: 6:2.