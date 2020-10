SGM Muttensweiler/Hochdorf dreht in Bellamont nach der Pause auf

Die Zuschauer haben in der Fußball-Kreisliga A I in Bellamont ein echtes Spitzenspiel mit einem gerechten Ergebnis gesehen. Die SGM Muttensweiler/Hochdorf kam noch zu einem 3:3, wiederum dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Winterstettenstadt nimmt einen Punkt vom FC Wacker Biberach mit. Ummendorf gewinnt beim SV Dettingen mit 2:0. Erolzheim gibt auch gegen den FV Biberach die Punkte ab. Von sieben Spielen enden fünf remis.

SV Dettingen II – TSV Ummendorf 0:2 (0:2). Der TSV Ummendorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Gastgeber hielten kämpferisch dagegen, kamen aber zu keinen nennenswerten Tormöglichkeiten. Die Tore für die Gäste fielen sehr früh. Bereits in der fünften Minute verwandelte Andreas Wonschick einen Foulelfmeter. Nur fünf Minuten später erhöhte Matthias Hatzing auf 2:0 für den TSV Ummendorf.

FC Wacker Biberach – SV Winterstettenstadt 2:2 (1:2). Der SVW erwies sich als der erwartet kampfstarke Gegner und hatte in der ersten Halbzeit leichte Vorteile. Der FC Wacker kam nach der Halbzeit etwas besser ins Spiel, konnte aber seine Tormöglichkeiten nicht nutzen. Somit nahmen die Gäste nicht unverdient einen Punkt mit. Tore: 0:1 Niklas Müller (25.), 1:1 Felix Werner (27.), 1:2 Simon Weber (30.), 2:2 Jakob Kolesch (62.). Res.: 2:5.

SGM Rot/Haslach – SV Kirchdorf 2:2 (1:1). Eine zerfahrene Partie sahen die Zuschauer in Haslach. SVK-Spielertrainer Karatas Öztürk erwies sich in diesem Spiel als herausragender Akteur seiner Mannschaft. Die SGM konnte zweimal einen Rückstand ausgleichen. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden. Tore: 1:0, 2:2 Daniel Oswald (20., 77.), 1:1 Karatas Öztürk (32.), 1:2 Samet Sarici (48.). Bes. Vork.: Die SGM Rot/Haslach verschießt in der 67. Minute einen Handelfmeter. Res.: 2:2.

SV Erolzheim – FV Biberach II 0:3 (0:0). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer, ins Spiel zu finden. Im zweiten Durchgang waren die Gäste einfach cleverer vor dem Tor und kamen somit zu einem insgesamt verdienten Auswärtserfolg. Tore: 0:1, 0:2 Andrej Walter (67., 81.), 0:3 Ismail Aydin (85.).

LJG Unterschwarzach – SV Ellwangen 2:2 (0:2). In einem mäßigen Kreisliga-A-Spiel gab es am Ende ein gerechtes Remis. Die Gastgeber konnten in der zweiten Halbzeit das 0:2 in ein 2:2 umwandeln. Tore: 0:1 Sascha Wiest (15.), 0:2 Marc Fähnrich (45.), 1:2 Joachim Welte (60./FE), 2:2 Raphael Ritscher (75.). Res.: 2:2.

SV Stafflangen – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen I 3:3 (1:1). Die Gäste waren dem Sieg sehr nahe, doch ein nie aufgebender SVS machte in der Schlussvertelstunde noch zwei Tore. Tore: 0:1, 1:2 Marcel Schad (15., 48.), 1:1 Manuel Schirmer (35.), 1:3 Marvin Reitbauer (62.), 2:3, 3:3 Kevin Hinz (75., 90.). Res.: 4:2.

FC Bellamont – SGM Muttensweiler/Hochdorf 3:3 (3:1). Ein wirkliches Spitzenspiel mit allem was dazugehört sahen die Zuschauer in Bellamont. Der erste Spielabschnitt gehörte klar den Gastgebern, die mit einer hochverdienten 3:1-Führung in die Pause gehen durften. In der zweiten Halbzeit drehte die SGM wieder einmal mächtig auf und kam aufgrund der Leistungssteigerung noch zu einem gerechten Unentschieden. Tore: 1:0 Uwe Martin (19.), 2:0 Ricco Heckenberger (23.), 2:1 Patrick Ruß (30.), 3:1 Fabian Metzger (32.), 3:2 Louis Ruß (48.), 3:3 Fabian Angele (68.). Res.: 3:5