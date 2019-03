SGM ist neuer Spitzenreiter

Die SGM Warthausen/Birkenhard hat das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A II in Alberweiler durch zwei Hauler-Tore für sich entschieden. Burgrieden verlor das Derby gegen Bronnen und ist somit die Tabellenführung vorerst los. Neuer Spitzenreiter ist die SGM Warthausen/Birkenhard. Die abstiegsbedrohte SGM Laupertshausen/Maselheim holte einen Punkt im Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach.

SV Alberweiler – SGM Warthausen/Birkenhard 0:2 (0:1). Zwei Tore vom Gästetorjäger Jochen Hauler entschieden die Partie in Alberweiler. Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde übernahm die SGM die Initiative. Jochen Hauler erzielte in der 30. Minute die Gästeführung. Nach dieser hätte Warthausen/Birkenhard das Ergebnis vor der Pause noch ausbauen können. Im zweiten Durchgang hatte zunächst der SVA die Chance zum Ausgleich. Ein Konter in der 71. Minute, abgeschlossen wiederum von Jochen Hauler, sorgte bereits für die Entscheidung. Die Gäste brachten ihren verdienten Auswärtserfolg souverän in trockene Tücher.

SGM Laupertshausen/Maselheim – FC Wacker Biberach 1:1 (1:0). In der ersten Halbzeit hatten die Gäste Vorteile und durchaus Möglichkeiten, in Führung gehen zu können. Der SGM gelang aber in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs das 1:0 durch Lars Feldt. Im zweiten Spielabschnitt hatten die Gastgeber die Nase vorn. Aber statt des zweiten Tors kam der Ausgleichstreffer der Gäste in der 53. Minute durch Tim Scherff. Unterm Strich geht das Remis in Ordnung. Res.: 1:3.

SV Äpfingen – SV Sulmetingen II 2:1 (1:0). Zu einem mühevollen Heimerfolg kam der SV Äpfingen. Der Sieg geht aber aufgrund der zweiten Halbzeit und der spielerischen Überlegenheit in Ordnung. Außerdem hatte der SV Äpfingen mehr Tormöglichkeiten. Tore: 1:0 Lukas Egger (15./FE), 1:1 Marcel Werz (47.), 2:1 Christian Ehrhart (84.).

TSV Wain – SV Schemmerhofen 0:0. Ein insgesamt gerechtes 0:0 gab es in Wain, wobei die Heimelf ein leichtes Plus an Tormöglichkeiten hatte. Pech hatte der TSV dann in der 89. Minute, als der Ball nur an den Pfosten ging.

SV Burgrieden – SF Bronnen 1:2 (1:1). Ein zerfahrenes Derby gab es in Burgrieden. Die Gäste präsentierten sich zunächst als gleichwertiger Gegner und gingen in der zwölften Minute durch Michael Laupheimer mit 1:0 in Führung. Marcel Karremann besorgte dann in der 23. Minute das 1:1. In der Folgezeit hatte Burgrieden seine beste Phase. In der zweiten Halbzeit kam nie ein richtiger Spielfluss zustande. Die Gäste hatten mit dem Siegtreffer zum 2:1 durch Heiko Klaus in der 83. Minute das bessere Ende für sich. Res.: Abgesagt wegen Spielermangel der SF Bronnen. Wertung: 3:0 für den SV Burgrieden.