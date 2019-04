SGM empfängt im Nachholspiel Schönebürg

Die SGM Altheim/Schemmerberg empfängt in der Fußball-Kreisliga A II im Nachholspiel den SC Schönebürg. Anpfiff ist am Ostermontag, 22. April, um 15 Uhr auf dem Sportgelände in Schemmerberg.

Es ist eine Begegnung zweier punktgleicher Mannschaften (beide 25 Zähler), wobei die Gäste aus Schönebürg nach wie vor nach der Winterpause dem ersten gewonnenen Punkt hinterherlaufen. Dem Gastgeber gelang, ebenfalls nach einer Durststrecke, zuletzt beim Auswärtsspiel in Wain ein Sieg. Beide Teams werden sich in dieser Partie etwas ausrechnen, um ihren einstelligen Tabellenplatz weiter verteidigen zu können.