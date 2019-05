SGM darf im Spitzenspiel nicht verlieren

Der SV Ellwangen hat am vergangenen Sonntag das Spitzenspiel gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gewonnen und steht damit in der Pole-Position, was die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B II angeht. Vier Punkte vor dem Zweiten sind eine gute Ausgangslage bei noch drei ausstehenden Partien. Die Partien des 24. Spieltags am Sonntag beginnen fast alle um 15 Uhr.

Im Spitzenspiel spielt die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gegen den FV Rot bei Laupheim. Es ist das Duell des Zweiten gegen den Dritten. Die Gäste brauchen einen Sieg, um aussichtsreich im Aufstiegsrennen zu bleiben. Auch für die SGM ist dieses Spiel elementar. Mit einer Niederlage wäre bei einem Sieg der Ellwanger die Meisterschaft zugunsten des SVE gelaufen. Sollte die SGM gewinnen, wäre zumindest der Relegationsplatz sicher. In der Hinrunde gewann Rot deutlich mit 4:1.

Der Tabellenführer SV Ellwangen reist am Sonntag zum Schlusslicht SV Orsenhausen. Dies sollte, auf dem Papier, eine ziemlich klare Nummer sein und dem SVE zumindest die Relegation sichern. Je nach Ergebnis des Spiels in Attenweiler sogar die Meisterschaft. Es ist das Aufeinandertreffen der zweitbesten Offensive (68 Tore in 21 Spielen) gegen die mit Abstand schwächste Defensive (101 Gegentore in 21 Spielen) der Staffel. Mit einem Ausrutscher des Favoriten ist nicht zu rechnen. Das Hinrundenspiel gewann Ellwangen mit 6:3.

Der FC Inter Laupheim trifft zu Hause auf die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Die SGM behauptet sich weiter als „Tabellenführer der Abgehängten“ souverän. Vier der fünf vergangenen Spiele gewann der Gast zuletzt und musste sich dabei nur dem Tabellenzweiten geschlagen geben. Bei Inter genau das umgekehrte Bild: Nur eines der letzten fünf Spiele konnte man siegreich gestalten. Das Hinspiel entschied die SGM mit 4:0 für sich.

Die SF Schwendi II empfangen am Sonntag den TSV Hochdorf. Beide Mannschaften trennen vier Punkte und vier Tabellenplätze, mit der besseren Lage für die Sportfreunde. Für beide geht es nicht mehr um viel, außer der Ehre. Hartgesottene Anhänger beider Mannschaften werden sich sicher dennoch zum Spiel einfinden. In der Hinrunde konnte der TSV Hochdorf durch einen Treffer in der 88. Minute mit 2:1 gewinnen.

Am Sonntagabend um 17 Uhr treffen der SV Fischbach und der SV Rissegg aufeinander. Die Favoritenrolle liegt bei Gast SVR, der etwas mehr als doppelt so viele Punkte wie die Fischbacher auf dem Konto hat. Allerdings konnte man die sechs Spiele andauernde Negativserie erst in der vergangenen Woche beenden. Das Hinspiel gewann der SVR mit 2:1.

Die SF Sießen sind am 24. Spieltag spielfrei.