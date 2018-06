SGM Biberach macht Double perfekt

Die A-Juniorenfußballer der SGM Biberach haben sich unter den Trainern Dino Steiert und Fabian Rehm das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg gesichert. Die SGM, die sich aus Spielern des FC Mittelbiberach, des SV Stafflangen und des FV Biberach zusammensetzt, machte den Meistertitel im entscheidenden vorletzten Rundenspiel durch einen 6:3-Sieg bei Verfolger SGM Bellamont perfekt. Es folgte der Bezirkspokalsieg durch einen 4:0-Finalerfolg gegen die SGM Ochsenhausen. Nun hat das Team die Chance, wieder in die Verbandstaffel Süd aufzusteigen. Die SGM Biberach trifft am kommenden Sonntag zunächst auswärts auf die Spvgg Freudenstadt (Bezirk Nördlicher Schwarzwald). Das Rückspiel findet dann am 10. Juli um 12 Uhr in Stafflangen statt.