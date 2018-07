SGi holt sich drei Bezirksmeistertitel

Die Bogenschützen des Bezirks Oberschwaben haben ihre Bezirksmeister in Hitzkofen-Bingen ermittelt. Katharina Baier in der Damenklasse Recurve und Sven Herzig in der Jugendklasse Recurve von der SGi Biberach haben jeweils den Titel geholt. Ebenso holte sich Marvin Cikoglu in der Klasse Schüler A Compound den Titel.

Bei den Senioren Recurve wurde Günter Schilling Zweiter und Hans Süßmuth Vierter. Weitere herausragende Platzierungen der SGi: In der Damenklasse Recurve wurde Isabel Herzig Sechste, bei den Schülern A Recurve Markus Braun Vierter. In der Jugendklasse Recurve belegte Marlon Cikoglu Patz zehn.

Mit der Mannschaft Altersklasse Recurve sicherten sich Günter Schilling, Hans Süßmuth und Edwin Herzig den dritten Platz.