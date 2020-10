SGi Erolzheim und ZSV Dietenheim erzielen beste Ergebnisse

In der Luftpistolen-Kreisliga starten in dieser Runde 17 Mannschaften. In der Kreisliga A schoss sich die SGi Erolzheim beim 1420:1363-Ringe-Sieg gleich an die Tabellenspitze. In dieser Begegnung war der Erolzheimer Markus Kößler mit 373 Ringen sehr gut in Schuss.

Die SGi Bad Schussenried zeigte beim 1408:1341-Erfolg gegen den SV Birkenhard ihr Können. Hier hatte Stefan Diem mit 366 Ringen einen großen Anteil am Sieg. Eine ausgeglichene Mannschaftsleistung bescherte dem SV Laupheim II einen 1405:1341-Sieg gegen die SGi Biberach II. Der SV Oberstetten setzte sich mit 1369:1320 gegen den SV Ringschnait durch.

Der ZSV Dietenheim zeigte in der Kreisliga B beim 1416:1362-Sieg gegen die SGi Biberach I, das nur über ihn die Meisterschaft führen wird. Überragend in dieser Paarung: Tobias Reil mit 379 Ringen. Die Dietenheimer haben sich damit schon in der ersten Begegnung einen Vorsprung von 64 Ringen herausgeschossen. Ein seltenes Ergebnis gab es zwischen der „Zweiten“ des ZSV Dietenheim und dem SV Rot: ein Unentschieden mit 1341:1341-Ringen.