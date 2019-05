SGi Erolzheim ist erster Tabellenführer

Nach fast vierjährigem Ringen hat der Schützenkreis Biberach-Iller nun auch eine Liga für die Großkaliber-Schützen geschaffen. Insgesamt elf Mannschaften beteiligen sich erstmals an der Kreisliga Großkaliber. Obmann für diese Liga ist der Ringschnaiter Marc Eppler.

Beim ersten Wettkampf zeigten die Schützen der SGi Erolzheim gleich, dass die Meisterschaft nur über sie gehen kann. Mit einem überlegenen Sieg beim SV Reinstetten III (1076:970 Ringe) setzten sich die Erolzheimer überlegen an die Tabellenspitze. Den Erolzheimern am nächsten kamen die Ringschnaiter. Mit 1006:927 Ringen gewann der SV Ringschnait I gegen die „Zweite“ der SGi Biberach. Der SV Laupheim II setzte sich mit 996:979 Ringen gegen die SGi Erolzheim II durch. Die besten Einzelergebnisse erzielten auch Erolzheimer. Mit 361 Ringen lag Wilhelm Ludwig nur einen Ring vor seinem Mannschaftskameraden Franz Sax. Den beiden am nächsten kam der Ringschnaiter Stephan Schwarz mit 359 Ringen.