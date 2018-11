SGi Erolzheim erzielt Saisonbestleistung

Bei den Rundenwettkämpfen mit der Luftpistole des Schützenkreises Biberach-Iller ist in der Kreisliga A Spannung angesagt. Nach dem bisher besten Mannschaftsergebnis dieser Saison, erzielt von der SGi Erolzheim, liegen zwischen dem neuen Spitzenreiter SV Laupheim II und dem Tabellendritten Erolzheim nur sieben Ringe.

Erolzheim gewann die Begegnung gegen die SGi Biberach I klar mit 1439:1396 Ringen. Der bisherige Tabellenführer, die SGi Bad Schussenried I, setzte sich beim SV Oberstetten mit 1398:1369 durch. Der SV Laupheim II gewann gegen den SV Essendorf I klar mit 1411:1311 und übernahm damit wieder Rang eins in der Kreisliga A. Der ZSV Dietenheim I bezwang die SGi Biberach II mit 1385:1362 Ringen.

In der Kreisliga B zieht der SV Birkenhard einsam seine Kreise und baute die Tabellenführung aus durch einen Sieg beim SV Sinningen I (1403:1348). Dahinter geht es bis Platz vier noch spannend zu. Der SV Balzheim zog durch den Erfolg gegen den SV Reinstetten II (1374:1298) am bisherigen Zweiten Rot vorbei. Der SV Rot setzte sich gegen die SA Dettingen durch (1349:1294). Auch der SV Reinstetten I zog an den Rotern durch den 1373:1350-Sieg gegen den SV Ringschnait I vorbei. Top in Schuss zeigte sich der Erolzheimer Wolfgang Amann mit 373 Ringen.