SGi Bad Schussenried ist Meister

Der diesjährige Meister bei den Kleinkaliber-Rundenwettkämpfen (3 x 10 Schuss) im Schützenkreis Biberach-Iller ist die SGi Bad Schussenried. Auch wenn die Schussenrieder beim letzten Wettkampf etwas schwächelten, reichte der Sieg mit 728:718 Ringen beim SV Rot I, um den Meistertitel zu erringen.

Der SV Essendorf kam im Laufe des Wettbewerbs immer besser in Schuss. Durch den klaren 750:688-Sieg beim SV Rot II überholten die Essendorfer die „Erste“ des SV Rot in der Tabelle und sicherten sich damit die Vizemeisterschaft. Knapp war das Rennen auch noch um den vierten Platz. Der SV Illerbachen erzielte 695 Ringe und kam damit noch bis auf vier Ringe an die Viertplatzierten SV Rot II heran.

Der Schussenrieder Manuel Burghart, einer der Garanten der Meisterschaft, erzielte mit seinen 273 Ringen ein weiteres Topergebnis. Ihm am nächsten kam der Essendorfer Gerd Weiler mit 265 Ringen. Diese beiden haben auch in der Einzelwertung das Rennen gemacht.