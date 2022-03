SG Reute/Biberach kommt in der A-Klasse böse unter die Räder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als erweiterte Nachwuchsmannschaft konzipiert, hoffte die Spielgemeinschaft (SG) des TSV Reute und der TG Biberach IV auf den ersten Mannschaftspunkt. Es kam jedoch anders. Am fünften Brett unterlief Belanna Haarmann in ausgeglichener Stellung eine Fehlkalkulation, die sie Leichtfigur und Partie kostete. Derweil hatte Dennis Kiefel gewohnt zügig gespielt und eine remisverdächtige Stellung erreicht. Ein paar Ungenauigkeiten im Turmendspiel kosteten allerdings auch Brett 7. Djorde Andjelic mußte hingegen zunächst seine Stellung wieder reparieren. Das gelang ihm gut, ehe ihn ein missglückter Gewinnversuch am dritten Brett doch wieder – und endgültig – auf die Verliererstraße brachte. Erik Hobson spielte stattdessen von Beginn an aggressiv, gewann gar eine Qualität, sah sich aber plötzlich einem starken Freibauern gegenüber. Daher willigte er an Brett 2 in ein Remis ein.

Scott Hobson hatte hingegen früh einen Bauern verloren. Er konnte den Nachteil lange kompensieren, war im Endspiel am achten Brett aber doch machtlos. Beim Stand von 0,5 : 4,5 war der Mannschaftskampf damit schon verloren. Auch Wolfgang Wohlgemuth stand beständig unter Druck, verlor erst eine Figur und per Matt sodann auch das sechste Brett. Spitzenspieler Benedikt Pfeifer hatte sich dafür nach verunglückter Eröffnung zurückgekämpft und gar eine Figur gewonnen. Seine Stellung wies jedoch so viele Schwächen auf, dass sein Gegner mit einem Bauern durchmarschieren und sich eine gewinnbringende Dame holen konnte. Zum Abschluss gelang Luca Sörgel an Brett 4 immerhin der (verdiente) Ehrenpunkt. In sehr geschlossener Stellung war es ihm schließlich doch gelungen, den gegnerischen Bauern in den Rücken zu fallen. Dank seiner reichen Beute konnte er seinen Gegenüber so zur Aufgabe zwingen. Am Ende stand eine 1,5 : 6,5 Klatsche, die aber doch etwas zu hoch ausfiel.