SG Reute-Biberach I unterliegt Ertingen

Eine bittere 2,5:3,5-Niederlage hat die SG Reute-Biberach I in der Schach-A-Klasse Süd gegen den Abstiegskandidaten SF Ertingen kassiert. Damit muss sich die SG I langsam auf den Abstiegskampf vorbereiten.

Auf dem Papier war die SG I großer Favorit, jedoch ging das Vorhaben völlig schief und die Ertinger entwickeln sich immer mehr zum Angstgegner. Zunächst lief für die SG I alles nach Plan. Norbert Jäger erreichte an Brett drei ein Remis. Spitzenspieler Jonathan Engert steuerte einen Sieg bei. Dann nahm das Unheil für die SG I seinen Lauf. Als Belanna Haarmann schon ein vorteilhaftes Endspiel vor Augen hatte, unterlief ihr ein Fingerfehler, der einen Läufer und damit Brett sechs kostete. Derweil war Benedikt Pfeifer am fünften Brett nie ins Spiel gekommen und verlor nun deutlich. An Brett zwei sorgte dann Djoerdje Andjelic für den Ausgleich.

Beim Stand von 2,5:2,5 lastete nun alle Verantwortung auf Wolfgang Wohlgemuth am vierten Brett. In einem remisverdächtigen Endspiel führte ein falscher Plan schließlich zu positionellem Nachteil, den Wohlgemuth nicht mehr reparieren konnte und so verlor die SG I mit 2,5:3,5. Damit muss sich die Mannschaft SG I auf Abstiegskampf einstellen und sollte zum Auftakt im neuen Jahr gegen den SK Markdorf III punkten.