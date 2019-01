SG Reute/Biberach bleibt in Erfolgsspur

Die Schachspieler der SG Reute-Biberach I haben in der B-Klasse Süd beim SV Weingarten IV nach einer Aufholjagd mit 3,5:2,5 gewonnen und sind weiter ungeschlagen. Die SG Reute-Biberach II setzte sich im Heimspiel der E-Klasse Nord sicher gegen den SC Laupheim IV mit 2,5:1,5 durch. Die SG II sicherte sich damit die Teilnahme am Staffelfinale.

In Weingarten musste die SG I als B-Ligaspitzenreiter anfangs zittern. Jona Elsässer musste früh an Brett IV aufgeben. Walter Kreß erreichte am fünften Brett ein Remis. Bald darauf musste Steffen Bierweiler an Brett sechs eine verdiente Niederlage akzeptieren. Dann gelang es aber Djordje Andjelic, am zweiten Brett einen wichtigen Sieg einzufahren. Spitzenspieler Jonathan Engert spielte präzise und ließ sich die Partie nicht nehmen. Damit lag es nun bei Benedikt Pfeifer, für die Entscheidung zu sorgen. Nachdem er mittels einer Fesselung eine Figur gewonnen hatte, baute er seine Überlegenheit an Brett zwei kontinuierlich aus und führte die SG I so zu einem letztlich verdienten 3,5:2,5-Erfolg. Mit 8:0 Punkten führt Reute-Biberach I weiter die Tabelle an und kann sich bereits am kommenden, dem vorletzten Spieltag, in Ravensburg die Meisterschaft sichern.

Zum Erreichen des Staffelfinals in der E-Klasse reichte der zweiten Mannschaft der SG Reute-Biberach gegen den SC Laupheim IV bereits ein Unentschieden. Dennoch spielten die SG-Spieler auf Sieg. Zunächst überrollte Erik Hobson seinen Gegner im Eilzugtempo an Brett drei. Auch Dennis Kiefel spielte auf Angriff, schließlich gab es am zweiten Brett eine Punkteteilung. Spitzenspieler Luca Sörgel agierte derweil aus einer soliden Stellung heraus und besiegelte mit einem Remis den Gruppensieg der SG II. Als auch noch Scott Hobson an Brett vier den sicheren Remishafen anlief, stand mit 2,5:1,5 ein verdienter Mannschaftssieg fest. Die SG II erreichte damit ohne Verlustpunkt das Staffelfinale der E-Klasse und muss dort gegen den TSV Langenau IV antreten.