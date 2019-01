SG Mettenberg lädt zum Turnier ein

Die SG Mettenberg veranstaltet am kommenden Wochenende ihr diesjähriges Jugendfußballhallenturnier in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle. Am Samstag, 26. Januar, und Sonntag, 27. Januar, sind rund 400 Kinder dabei.

Das Turnier beginnt am Samstagvormittag um 9 Uhr, es treten acht E-Jugendteams in zwei Gruppen an. Ab 13.30 Uhr geht es mit einem weiteren E-Jugend-Turnier weiter, bei diesem spielen zehn Teams in zwei Fünfergruppen und ermitteln den Tagessieger. An jedem Turnier nehmen auch Mannschaften der SG Mettenberg teil. Am Sonntagvormittag kicken ab 9 Uhr die Kleinsten, die Bambini. Hier spielen zwölf Teams um die begehrten Medaillen. Am Nachmittag ab 13 Uhr runden die F-Jugendlichen mit zehn Mannschaften das Turnier ab.

Auf die Kinder wartet bei den Siegerehrungen in diesem Jahr eine Überraschung, teilt die SGM mit. Der ehemalige Mettenberger Jugendspieler Loris Karius, der aktuell in der Türkei bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht, habe sich für die Siegerehrungen etwas einfallen lassen. Mehr will die SGM aber noch nicht verraten. In der Halle wird Karius am Wochenende aber nicht sein, schließlich rollt auch in der türkischen Süper Lig der Ball. Am Freitagabend ist Karius mit Besiktas gegen Erzurumspor gefordert.