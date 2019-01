SG Mettenberg hat den Zweiten zu Gast

Die Handballer der SG Mettenberg empfangen in der Kreisliga A Donau am Samstag, 26. Januar, die TSG Söflingen III. Anpfiff zum ersten Heimspiel in diesem Jahr und in der Rückrunde ist um 19 Uhr in der PG-Halle in Biberach.

Das Team von Ilija Kevilovski will an die ordentlichen Leistungen der vergangenen beiden siegreichen Spiele beim SC Vöhringen III (30:21) und gegen die HSG Langenau/Elchingen III (26:21) anknüpfen und es dem Zweitplatzierten so schwer wie möglich machen. Das Hinspiel bei der TSG Söflingen II wurde mit 20:26 verloren. Eine weitere Niederlage wollen die Mettenberger verhindern.