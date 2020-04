SFZ Südwürttemberg forscht trotz geschlossener Labore weiter

Von der Schließung aller Schulen und Freizeiteinrichtungen ist auch das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg betroffen. Seitdem ist es an den acht Standorten des bundesweit größten Forschungsnetzwerks für Jugendliche ruhig geworden. Schüler bleiben zu Hause, die Angestellten sowie alle SFZ-Betreuer arbeiten im Homeoffice.

Dort passiert aber momentan ausgesprochen viel: Inzwischen ist die Homepage des SFZ neu aufgesetzt worden – mit Angeboten für Jugendliche, die sich für Naturwissenschaften und Technik interessieren und auch jetzt nicht aufs Forschen, Erfinden und Tüfteln verzichten wollen. Ein neu eingerichteter Instagram-Kanal informiert über neue Angebote und berichtet aus dem Homeoffice der Mitarbeiter. Schüler, die sich bei den „Jugend forscht“- und „RoboCup“-Regionalwettbewerben für die Landes- und Bundesebene qualifiziert hatten, nun aber nicht mehr an den Wettbewerben teilnehmen können, werden dort noch einmal vorgestellt.

Präsentation verschiedener Projekte

Ebenfalls ist geplant, abgeschlossene SFZ-Projekte der vergangenen Jahre vorzustellen, die Bezug haben zur aktuellen Situation: Von digitalen Möglichkeiten über Luftverschmutzung, die sich jetzt teilweise gravierend verbessert, bis hin zum Klopapiermangel.

„Natürlich denken auch wir momentan zuerst an die vielen fleißigen und mutigen Menschen, die jetzt dafür sorgen, dass die Versorgung der Bürger aufrechterhalten wird“, sagt der geschäftsführende SFZ-Vorstand Rolf Meuther. „Ihnen gilt unserer größtes Dankeschön. Als Einrichtung zur Förderung des naturwissenschaftlichen und technischen Nachwuchses fühlen wir uns aber auch ganz besonders verbunden mit den gut ausgebildeten Wissenschaftlern, die jetzt mit größter Anstrengung an Medikamenten und Impfstoffen arbeiten.“ Zudem danke man denjenigen, die in den vergangenen Jahren technische Möglichkeiten umgesetzt haben, die zum Beispiel das Homeoffice erst möglich machen. „Als Schülerforschungseinrichtung möchten wir daher gerade jetzt die Frühförderung interessierter Jugendlicher nicht unterbrechen. Denn genau diese schlauen Köpfe werden wir nach der Krise umso mehr brauchen“, so Meuther weiter.

Schutzmasken am 3-D-Drucker

Das SFZ bietet seine vereinseigenen 3-D-Drucker an, um Schutzmasken für Mitarbeiter in Altersheimen und anderen Einrichtungen herzustellen. Auch in Biberach am SFZ-Standort im Wieland-Gymnasium sowie am SFZ-Standort im Gymnasium Ochsenhausen könnten jeweils einige der Plastik-Masken hergestellt werden.

Das SFZ arbeitet als gemeinnütziger Verein, der selbst von Spenden lebt. Die Angebote für alle Schüler waren und sind komplett kostenfrei. Das SFZ möchte die selbst hergestellten Masken an Einrichtungen wie Altersheime verschenken. Wer Lust hat, das SFZ zu unterstützen, findet weitere Infos auf www.sfz-bw.de