Seven singt beim Marktplatz-Open-Air in Biberach

Der Schweizer Soulmusiker Seven tritt mit seiner Band beim Biberacher Marktplatz-Open-Air am Samstag, 4. August, auf. In seiner bislang 15-jährigen Karriere hat er zehn Studio-Alben produziert, mehr als 1000 Konzerte gegeben – unter anderem als Suppoert von Destiny’s Child sowie beim Montreux Jazz Festival – und in der Schweiz, Deutschland und Österreich einige Charthits gelandet. Im Jahr 2016 nahm er an der dritten Staffel der Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ des Fernsehsenders Vox teil. In Biberach ist Seven die Vorgruppe für Patrick Michael Kelly, der im vergangenen Jahr ebenfalls durch „Sing meinen Song“ einen Karriereschub erhielt. Karten für das Konzert (ab 47,65 Euro) gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der SZ Biberach, Marktplatz 35 (Mo-Fr 9-13 Uhr), beim SZ-Ticketservice, Telefonnummer 0751/29555777, sowie im Internet unter: www.tickets.schwäbische.de