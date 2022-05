Servay sprintet zum Tagessieg

Julia Servay vom Radsportclub (RSC) Biberach ist bei der dritten Etappe des Interstuhl-Cups in Durchhausen auf Platz eins gefahren. Sophia Dunz wurde Dritte.

Die RSC-Juniorfahrerin Sophia Dunz musste mit den Senioren und Elite-Frauen ins Rennen starten. Es wurde getrennt gewertet. Auf dem sehr schnellen und bergigen Rundkurs setzten sich die männlichen Senioren sofort an die Spitze. Durch das hohe Tempo entstanden einige Verfolgergruppen. Dunz fand sich in einer kleineren Gruppe der Elite-Frauen gut zurecht. Bis zum Ende blieb sie in der Gruppe und sprintete auf Platz drei .

Jugendfahrerin Julia Servay und U15-Schülerfahrer Raphael Dunz gingen gemeinsam ins Rennen. Auch hier wurde getrennt gewertet. Insgesamt mussten beide 27 Kilometer zurücklegen. Servay bestimmte das Renngeschehen und sprintete zum Tagessieg. Raphael Dunz musste sich gegen seine Jahrgangsstärkeren Kollegen durchsetzen. Dem hohen Tempo seiner RSC-Kollegin konnte er nicht ganz folgen und fiel in eine kleine Verfolgergruppe zurück. Zum Schluss belegte er Platz sechs.