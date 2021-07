Servay holt sich Gelbes Trikot beim BaWü-Schülercup

Bei der zweiten Etappe des BaWü-Schülercups in Reute haben die Nachwuchsradfahrer des RSC Biberach gleich zwei Podestplätze ergattert. Julia Servay fuhr ins Gelbe Trikot der Gesamtführenden.

Auf dem flachen und vier Kilometer langen Rundkurs mussten die Schülerfahrer der Altersklasse U13 sechs Runden fahren. Viele Attacken prägten das Renngeschehen. Trotzdem konnte sich kein Fahrer absetzen. Raphael Dunz und Timo Zabel vom RSC Biberach positionierten sich geschickt im Feld und warteten auf ihre Chance. Im Schlussspurt setzte sich Dunz durch und fuhr auf Rang drei. Zabel sprintete dicht dahinter auf Platz vier.

In der weiblichen Schülerklasse U15 ging Julia Servay an den Start. Auch in diesem Rennen blieb das Fahrerfeld zusammen. Trotz vieler Attacken und einem sehr hohen Renntempo konnte sich nach RSC-Angaben niemand absetzen. „In der Schlussrunde musste ich aufpassen, dass ich nicht zu weit nach hinten falle“, sagte Servay. Am Ende positionierte sie sich geschickt vorn und holte souverän den Sieg. Zugleich übernahm die 14-Jährige auch die Führung im Gesamtklassement des BaWü-Schülercups.

Der Jugendfahrer Justin Bellinger musste 17 Runden bewältigen. „Wir haben immer wieder versucht, uns vom Feld zu lösen. Aber durch den flachen Kurs war es einfach unmöglich wegzukommen“, sagte er. Das Renntempo blieb hoch und einzelne Angriffe wurden immer wieder abgewehrt. Im Massensprint wurde dem Biberacher die Chance auf das Podest verwehrt. „Als wir uns zum Sprint bereit machten, hätte ein Fahrer vor mir durch eine Vollbremsung fast einen Sturz verursacht. Dadurch bin ich zurückgefallen und konnte nicht voll mitsprinten“, so Bellinger. „Das ärgert mich natürlich sehr, denn das Rennen lief gut und ich war top vorbereitet.“ Am Ende wurde er Sechster.

Juniorfahrer Richard Kimmich bestritt am selben Tag in Pfeffingen den zweiten Lauf des Interstuhl-Cups. Bei widrigen Bedingungen ging es mit den Amateuren auf den sehr bergigen Kurs. „In den ersten drei Runden habe ich mich durch den starken Regen noch etwas zurückgehalten“, sagte Kimmich. Ab der fünften Runde setzte der Biberacher zum Angriff an und ging allein in Führung. Nach insgesamt 70 Kilometern und mit einem großen Vorsprung erreichte er als Sieger das Ziel.