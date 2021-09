Servay gewinnt Zeitfahren in Wildberg

Die Nachwuchsmannschaft des Radsportclubs (RSC) Biberach ist bei der vierten und fünften Etappe des Interstuhl-Cups am Start gewesen. Dabei gelangen einige top Platzierungen.

Das als Zeitfahren ausgetragene Rennen in Wildberg, begann Timo Zabel in der Schülerklasse U13. Bei starkem Regen und kalten Temperaturen hatten die Fahrer nach RSC-Angaben ein sehr bergiges Profil zu absolvieren. Zabel erreichte mit einer Zeit von 15:31 Minuten Platz sechs. Die U15-Fahrerin Julia Servay startete ambitioniert ins Rennen. Sie verwies ihre Gegnerinnen mit einer sehr guten Zeit auf die hinteren Plätze und siegte in ihrer Klasse. Danach ging Jugendfahrer Christian Klinder auf die rund vier Kilometer lange Strecke. Er fuhr knapp am Podium vorbei und wurde Vierter.

Juniorfahrer Richard Kimmich kam gut vorbereitet aus dem Trainingslager zurück. Er arbeitete sich die Berge hinauf und konnte sich nach dem Zeitfahren über Platz zwei freuen. „Wenn die Strecke etwas länger gewesen wäre, dann hätte es vielleicht sogar zu Platz eins gereicht. Aber im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden mit der Platzierung“, so Kimmich.

Am nächsten Tag ging es für die Biberacher Schülermannschaft nach Schönaich. In der U13 ging Raphael Dunz an den Start. Der Zwölfjährige setzte sich sofort an die Spitze des Felds und bestimmte das Tempo. Nach zehn Runden und damit 16 Kilometern, bildete sich eine zehnköpfige Spitzengruppe. Im Schlusspurt behauptete sich Dunz ganz knapp vor seinen Kontrahenten und holte den Sieg.

Im U15-Rennen mit Julia Servay wurden schon zu Beginn zwei Attacken gefahren. Diese konnten aber sehr früh abgewehrt werden. Im weiteren Rennverlauf gab es weitere, vereinzelte Fluchtversuche, die ebenso erfolglos blieben. Im Zielsprint belegte Servay als bestes Mädchen den sechsten Platz. Für Sophia Dunz ging es über 30 Runden ins Rennen. Mit den Senioren zusammen gestartet, wurde sehr früh ein hohes Tempo angeschlagen. Dunz kämpfte verbissen um ihre Position. Am Ende gelang ihr in der weiblichen Juniorenklasse Platz vier.