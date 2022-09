Sergey Kupreev sorgt für größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Sergey Kupreev von der Taekwondo-Abteilung der TG Biberach hat zu Beginn der neuen Wettkampfsaison für einen Paukenschlag gesorgt. Bei den Slovenia Open in Ljubljana erkämpfte der 16-Jährige sich in der offenen Schwergewichtsklasse der Jugend die Goldmedaille.

Groß war die Freude bei der Taekwondo-Abteilung, als in den Sommerferien die Nominierungslisten des Landeskaders veröffentlicht wurden. Mit Sergey Kupreev und Lejs Zekic wurden gleich zwei Athleten für den Landeskader Baden-Württemberg nominiert, um um Weltranglistenpunkte im olympischen Taekwondo zu kämpfen. Für beide Sportler war es der erste Auftritt bei einem Weltranglistenturnier und der erste Start für den Landeskader.

Ein Sensationsdebüt legte Sergey Kupreev hin. Der Biberacher Gymnasiast marschierte in der offenen Jugendklasse +78 Kilogramm bis ins Finale vor und gewann dort durch K.o. gegen den slowenischen Nationalkaderathleten Bastian Antolovic. In der ersten Runde konnte Kupreev durch kräftige Tritte zur Weste punkten und gewann so die Runde für sich. In der zweiten Runde konnte der Biberacher sogar noch eine Schippe drauflegen und gewann das Finale vorzeitig nach einem schönen Halbkreistritt zum Kopf. Freudestrahlend nahm er danach die Goldmedaille in Empfang. Der Landestrainer freute sich ebenso über diesen erfolgreichen Einstand wie die Trainer der TG Biberach. Die Goldmedaille von Kupreev ist die erste goldene für Biberach bei einem Weltranglistenturnier und somit der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

In der Jugendklasse bis 63 Kilogramm erwischte Lejs Zekic ein hartes Los und traf bereits in den Vorrunden auf den EM-Bronzegewinner Elion Agushi aus dem Kosovo. Trotz guter Aktionen von Zekic konnte der routinierte Agushi die entscheidenden Treffer setzen und den Kampf für sich entscheiden.

Als Nächstes stehen für die Biberacher Wettkampfmannschaft die baden-württembergischen Landesmeisterschaften in Heidelberg an. Die TG-Athleten haben sich wieder viel vorgenommen und nehmen dafür weiterhin tägliches Training auf sich.