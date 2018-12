Seniorin verletzt: Bus übersieht Auto

Ein Busfahrer hat am Samstagvormittag in Biberach ein Auto übersehen, es kam zum Zusammenstoß. Einen Seniorin, die im Bus saß, wurde dabei verletzt. Gegen 11 Uhr fuhr der 61-jährige Omnibusfahrer auf der Friedrich-Kaiser-Straße und wollte nach links in die Astiallee einbiegen. Er übersah hierbei eine auf der Astiallee in Richtung Valenceallee fahrende 82-jährige Mercedesfahrerin und prallt mit ihr zusammen. Hierbei wurde eine im Bus sitzende 87-jährige Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, wobei der Mercedes einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt und abgeschleppt werden musste.