Seniorenwegweiser ist neu erschienen

Seit 2005 gibt es den Seniorenwegweiser „Älterwerden in Biberach und Umgebung“, der vom Stadtseniorenrat Biberach herausgegeben wird. Die Broschüre bietet älteren Menschen und ihren Angehörigen vielseitige Anregungen und umfassende Informationen. Die aktualisierte siebte Auflage liegt im Biberacher Rathaus, in verschiedenen städtischen Einrichtungen und in weiteren Stellen kostenlos zur Mitnahme aus.

Der Seniorenwegweiser wurde ehrenamtlich mit viel Engagement vom Stadtseniorenrat erarbeitet. Der Wegweiser zeigt Möglichkeiten auf, wie ältere Menschen sich in Biberach einbringen und wo sie Aufgaben, Entspannung und Geselligkeit finden können. Außerdem informiert er über die vielfältigen Angebote zur Unterstützung in Biberach. Häufig ermöglichen bereits kleinere Hilfen ein selbständiges Leben und können bei zunehmenden Hilfebedarf ausgebaut werden. Des Weiteren enthält der Seniorenwegweiser Adressen von altersgerechten Wohnangeboten und Pflegeheimen. Das Schlusskapitel der Broschüre bietet allgemeine Informationen über wichtige sozialrechtliche Fragen im Alter. Den neuen Seniorenwegweiser gibt es auch online auf der Hompage der Stadt Biberach unter: www.biberach-riss/senioren