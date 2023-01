Seniorenprojekt „Fit im Alltag“ startet neu

Bewegung hält gesund, das ist keine Neuigkeit. Aber Bewegung im Alltag umzusetzen, das ist oft gar nicht so einfach. Dabei ist es so wichtig, in Bewegung zu bleiben, um auch langfristig ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Schon kleine Kräftigungs- und Dehnübungen, die in den Alltag eingebaut werden, bringen einen entscheidenden Vorteil: Man bleibt beweglich, verbessert die Körperhaltung, minimiert das Sturzrisiko und kann so selbstbestimmt den Alltag bis ins hohe Alter meistern. Seit über einem Jahr läuft das Projekt der TG Biberach in Zusammenarbeit mit der BKK Verbund Plus und ist ein Erfolg. Wöchentlich trainieren die Senioren in Präsenz oder online via „Zoom“, bleiben fit und leisten einen Beitrag zum Erhalt ihrer Gesundheit. Deshalb geht das Projekt ab Februar auch weiter.

Im Oktober startete bereits die fünfte Runde „Fit im Alltag“, dieses Mal unter dem Motto „Gesundheitstraining rund um den Stuhl“. Das Thema bietet eine Vielzahl funktioneller Übungen zur Kräftigung, Schulung des Gleichgewichts und Förderung der Beweglichkeit. Es erfolgt eine systematisches Ganzkörpertraining mit Fokus auf der Tiefenmuskulatur, Bauch, Rücken und Beckenboden. Die Übungen finden sowohl im Sitzen als auch im Stehen statt, es wird sich rund um den Stuhl bewegt. Zur Kräftigung der Muskulatur kommen auch Kleingeräte zum Einsatz, die zu Hause einfach durch Alltagsgegenstände wie beispielsweise Wasserflaschen ersetzt werden können.

Auch die Sturzprophylaxe kommt nicht zu kurz: Das Gleichgewicht ist die Grundlage für viele Alltagsbewegungen wie Stehen, Gehen oder Bücken. Deshalb ist es so wichtig, dass das Gleichgewicht gut ausgeprägt ist, um Stürzen vorzubeugen. Im Alter finden verschiedene Veränderungen im Körper statt, die sich negativ auf das Gleichgewichtsverhalten auswirken. Mit Hilfe unterschiedlicher Übungen kann dem entgegengewirkt werden und das Gleichgewicht wieder stabilisiert werden. Somit leistet dieses Training einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Selbstständigkeit und der Lebensqualität.

Das Projekt startet am 2. Februar neu, trainiert wird immer donnerstags von 14 bis 14.45 Uhr, entweder im TG-Sport-Center oder zu Hause online via Zoom. Die Teilnahme ist kostenfrei, da das Projekt zu 100 Prozent von der BKK Verbund Plus unterstützt wird. Teilnehmen können alle Senioren, eine TG-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.