Seniorenprojekt „Fit im Alltag“ startet erneut

Bereits seit einem Jahr läuft das Projekt der TG Biberach in Zusammenarbeit mit der BKK VerbundPlus und ist weiterhin ein voller Erfolg. Dies teilt die TG Biberach mit.

Wöchentlich trainieren die Senioren in Präsenz oder online via „Zoom“ und leisten so einen Beitrag zum Erhalt ihrer Gesundheit. Aber häufig ist es gar nicht so einfach, auch im Alltag aktiv zu bleiben. Dabei ist es mit zunehmendem Alter so wichtig, in Bewegung zu bleiben. Denn schon kleine Kräftigungs- und Dehnübungen bringen einen entscheidenden Vorteil: Wir bleiben beweglich, verbessern unsere Körperhaltung, minimieren das Sturzrisiko und können so selbstbestimmt unseren Alltag bis ins hohe Alter meistern.

Und genau deshalb soll das Projekt nun weiter gehen. Ab Oktober startet bereits die vierte Runde „Fit im Alltag“, dieses Mal mit neuen Themengebieten.

Im ersten Block findet Gleichgewichtstraining zur Sturzprophylaxe statt. Gleichgewicht ist die Grundlage für viele verschiedene Alltagsbewegungen wie zum Beispiel stehen, gehen oder bücken. Im Alter finden verschiedene Veränderungen im Körper statt, die sich negativ auf das Gleichgewichtsverhalten auswirken. Mit Hilfe unterschiedlicher Übungen könne dem entgegengewirkt werden, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Im zweiten Block werden verschiedene Alltagsgegenstände zur Kräftigung genutzt. Bei dieser sanften Gymnastik wird der ganze Körper gekräftigt und bewegt. Durch die Einbindung verschiedener Alltagsgegenstände wie Flaschen, Besenstiele oder Handtücher kommt Abwechslung in die Übungen und sie können optimal auch zuhause ohne Zusatzmaterial durchgeführt werden.

In den letzten drei Wochen geht es dann mit Yoga für Senioren etwas ruhiger zu: Yoga eignet sich optimal für Senioren, denn es kräftigt und dehnt sanft den ganzen Körper, bewegt und stärkt die Gelenke und sorgt für ein besseres Körpergefühl. Auch das Gleichgewicht wird nebenbei trainiert. Gleichzeitig werden auch Körper und Geist durch die Atmung miteinander verknüpft, wodurch Alltagsstress reduziert werden kann. Geübt wird dabei im Sitzen und Stehen, die verschiedenen Haltungen können dabei immer an verschiedene Level angepasst werden.

Trainiert wird vom 6. Oktober bis zum 8. Dezember, wahlweise zuhause online via Zoom oder im TG SportCenter, Leipzigstraße 26, in Biberach. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitmachen können alle Senioren, eine TG-Mitgliedschaft nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist limitiert.