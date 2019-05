Seniorenmeisterschaft: Finaltag steigt in Mettenberg

Der Finaltag der Fußball-Seniorenmeisterschaft steigt am Samstag, 25. Mai, auf der Sportanlage der SG Mettenberg. Um 16 Uhr steht das erste Halbfinale zwischen dem SV Mietingen und dem FC Mittelbiberach an. Danach spielen der FV Bad Schussenried und der FV Biberach um den Einzug ins Endspiel. Die Verlierer der Halbfinals bestreiten anschließend das Platzierungsspiel um Rang drei. Um 18 Uhr beginnt das Finale um die Seniorenmeisterschaft.

Zum ersten Spieltag der Seniorenmeisterschaft hatten sich neun Mannschaften in Burgrieden eingefunden. In Gruppe A startete der SV Mietingen furios und ging gleich in der ersten Minute durch Roland Fischer gegen die SGM Bellamont/Ellwangen in Führung. Im weiteren Verlauf wurden hochkarätige Torchancen vergeben, am Ende hielt Torhüter Rolf Saiger den Sieg für den SVM fest. Die SGM Ringschnait/Mittelbuch bezwang durch Treffer von Alfred Traub, Christian Boscher und Christian Lerner mit 3:0 den SV Burgrieden.

FVS holt Gruppensieg souverän

Neuling FV Bad Schussenried siegte durch drei Treffer von Steffen Zepf und einem Tor von Osman Ayar überlegen gegen die SGM Ringschnait/Mittelbuch. Der nächste Gegner war der SV Mietingen, auch hier gingen die Schussenrieder durch Markus Stocker mit 1:0 in Führung. Donato Giannattasio erzielte den glücklichen 1:1-Ausgleich. Dies sollte für die Schussentaler der einzige Patzer bleiben. Mit Treffern von Wolfgang Schlaucher und Jasko Ramic wurde die SGM Bellamot/Ellwangen 2:0 geschlagen. Es folgte ein 4:0 gegen den SV Burgrieden (Tore: Markus Stocker (2), Oliver Schwarz, Jasko Ramic). So holte sich der FVS souverän den ersten Gruppenplatz. Platz zwei holte sich der SV Mietingen, der den SV Burgrieden mit 2:0 besiegte (Tore: Roland Fischer, Daniel Assfalg) und gegen die SGM Ringschnait/Mittelbuch 1:1 spielte (Tor SVM: Stefan Ackermann, Tor SGM: Alfred Traub). Da Bellamont/Ellwangen gegen Ringschnait/Mittelbuch mit 2:1 gewann und auch den SV Burgrieden mit 1:0 besiegte, war Bellamont/Ellwangen am Ende Dritter. Dahinter folgten Ringschnait/Mittelbuch und der SV Burgrieden.

In Gruppe B hatte der SV Erolzheim kurzfristig abgesagt, sodass nur vier Teams um den Einzug ins Halbfinale spielten. Im ersten Spiel legte der FC Mittelbiberach gleich richtig los und schlug den SV Sulmetingen mit 1:0 (Tor: Daniel Binder). Der FV Biberach siegte überlegen mit 4:0 gegen den TSV Ummendorf (Tore: Owen Scudamore, Michael Münch, Enzo Galvano/FE, Stefan Maier). Im zweiten Spiel trennte sich der FV Biberach mit einem Unentschieden vom SV Sulmetingen. Der FC Mittelbiberach behielt mit 1:0 die Oberhand gegen den TSV Ummendorf (Tor: Thilo Kasparek). So kam es zu einem Endspiel um den Gruppensieg zwischen dem FC Mittelbiberach und dem FV Biberach, das mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete. So wurde der FC Mittelbiberach Gruppenerster, gefolgt vom FV Biberach. Den dritten Platz sicherte sich der SV Sulmetingen, der sich von Ummendorf mit einem gerechten 1:1 trennte. Torschützen waren Christian Kästle für den SVS und Robin Wagenblast für Ummendorf.