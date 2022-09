Seniorenkreis Zur Heiligsten Dreifaltigkeit startet Herbstprogramm

Der Seniorenkreis Zur Heiligsten Dreifaltigkeit startet mit seinem Herbstprogramm. Am ersten Seniorennachmittag am 13. September, 14.30 Uhr, im Gemeindehaus auf dem Mittelberg referiert Dekan Ruf über die Ökumene. Dekan Ruf wird eher dialogisch mit den Besuchern kommunizieren, somit findet ein reger Gedankenaustausch statt. Auch darüber hinaus hat dDas Herbstprogramm des Seniorenkreises einiges zu bieten. Es beinhaltet zum Beispiel einen Reisebericht von Heinz Miller über eine „Große Ostseekreuzfahrt“ durch sieben Länder (27. September), einen Klaviernachmittag mit Johannes Striegel (11. Oktober), eine E-Bike Schulung durch den ADAC (25. Oktober), den Vortrag „Psychiatrie heute“ von Harald Nessensohn (08. November) sowie ein Gedächtnistraining mit Renate Gleinser (22. November). Der Halbtagesausfug am 4. Oktober nach Blaubeuren ist in diesem Jahr der zweite Ausflugstermin der Senioren. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro Zur Heiligsten Dreifaltigkeit unter Telefon 07351 / 22 122 entgegen.