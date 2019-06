Selbstversuch: Schafft unsere Redakteurin die Führerscheinprüfung nochmal?

Die Biberacher SZ-Redakteurin Tanja Bosch hat vor 17 Jahren ihren Führerschein gemacht. Jetzt hat's sie mit einem Fahrlehrer nochmal ausprobiert. Hier lesen Sie ihren Selbstversuch:

Würden Sie heute noch eine praktische Fahrprüfung bestehen? Oder gar die Theorie? Das habe ich mich auch gefragt und mit dem Biberacher Fahrlehrer Manuel Stegmayer von der Fahrschule M&M Biberach einen Termin zur „Prüfung“ vereinbart. Meinen Autoführerschein habe ich vor 17 Jahren gemacht und mit der Zeit eignet sich jeder ja so einen gewissen Fahrstil an. Ob meiner so prüfungstauglich ist, weiß ich nicht.

Trotzdem würde ich von mir sagen, dass ich eine gute, wenn auch rasante, Autofahrerin bin. Mein Vorteil: Ich kenne die Straßen in Biberach in- und auswendig. So kleine Tricks, die Fahrschüler in Straßen zu lenken, in die man gar nicht fahren darf, funktionieren bei mit schon einmal nicht.

Am Morgen meiner „Prüfung“ bin ich dann allerdings schon etwas aufgeregt, schließlich würde ich nur ungern durchfallen. Zum Glück sitzt nur Manuel Stegmayer neben mir und nicht noch zusätzlich ein Prüfer auf dem Rücksitz. Und eines ist auch klar: Meinen Führerschein darf ich auf jeden Fall behalten. Egal, wie das hier ausgeht.

Etwas zu schnell unterwegs

Los geht’s in der Biberacher Karpfengasse. Etwas angespannt sitze ich im ungewohnten Fahrschulauto. Anschnallen, blinken – und den Schulterblick nicht vergessen. Puh, die erste Hürde ist geschafft. Mal abgesehen davon, dass ich ab und zu doch mal ein paar km/h zu schnell unterwegs war, läuft es ganz gut. Vier Grundfahraufgaben lässt mich mein Fahrlehrer bewältigen.

Das Rückwärts-Einparken hat nach zweimal korrigieren geklappt. Zu meiner Verteidigung: Es ist schließlich ein fremdes Auto, mit dem ich noch nie gefahren bin. Das Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzen einer Einmündung hat allerdings ganz und gar nicht geklappt, gab es zu meiner Zeit schließlich auch nicht. Aber das Wenden und vor allem die Gefahrbremsung habe ich mit Bravour bestanden. Sagt zumindest mein Fahrlehrer.

„Und?“, blickte ich Manuel Stegmayer nach 45 Minuten Anspannung fragend an. „Habe ich bestanden?“ „Mit gutem Gewissen kann ich Ja sagen“, war die erlösende Antwort. Besonders positiv sei ihm mein routinierter Schulterblick aufgefallen, negativ sei meine etwas zu rasante Fahrweise. Zum Glück war das keine echte Prüfung und ich bin sicher, mein Fahrlehrer hat das eine oder andere Mal, ein Auge bei mir zugedrückt.

Bei der Theorieprüfung kann man leider kein Auge zudrücken, denn der Computer zählt exakt mit. Meine 37 Fehlerpunkte stehen also da auf dem Bildschirm. Das sind 27 zu viel, um die Prüfung zu bestehen. Zu meiner Verteidigung: Ich hatte natürlich extra nicht auf die Prüfung gelernt.

Hintergrund

Bundesweit fallen immer mehr Fahrschüler durch die Führerscheinprüfung für das Auto. Bei der Theorieprüfung aller Pkw-Klassen lag die Quote 2017 laut Kraftfahrt-Bundesamt bei 39 Prozent (2016: 37 Prozent). Bei der praktischen Prüfung für den Autoführerschein fielen 32 Prozent der Anwärter durch (Vorjahr: 31 Prozent) – das waren 432 037 nicht bestandene praktische Prüfungen. Manuel Stegmayer, Vorsitzender des Biberacher Kreisvereins des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg, kann das zumindest für den Kreis so nicht bestätigen: „Wir haben hier gute Autofahrer, von denen auch viele die Prüfung auf Anhieb schaffen.“

Als Inhaber der Fahrschule M&M Biberach ist Stegmayer täglich mit jungen Leuten unterwegs, denen er das Fahren beibringt. „In Biberach ist es eigentlich nicht so schwer, Autofahren zu lernen, da sieht es in Ulm schon ganz anders.“ Das einzige, was man in Biberach schnell lernen müsse, seien die vielen Einbahnstraßenregelungen.

Dass so viele Menschen durch die praktische Prüfung fallen, hat für Stegmayer einen einfachen Grund: die Aufregung. „Wenn die Schüler mit mir fahren, sind sie ganz anders und nicht so angespannt“, erzählt der Fahrlehrer. „Aber wenn dann ein Prüfer hinten sitzt, ist die Anspannung extrem groß. Manchmal erkenne ich dann meine eigenen Schüler nicht mehr.“

Für Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg, ist es nicht nur die Aufregung, die da eine Rolle spielt: „Auch das Verkehrsumfeld wird immer problematischer.“ Zudem würden die Jugendlichen, wenn sie noch keinen Führerschein haben, sich nicht mit der Welt der Autofahrer beschäftigen: „Viele sitzen dann mit ihrem Handy im Auto und achten nicht auf den Verkehr. Vom Zuschauen in jungen Jahren lernt man ungemein viel“, ist Jochen Klima überzeugt. Der Verkehrsumwelt werde einfach zu wenig Beachtung geschenkt.

Je größer die Stadt, desto komplexer wird der Verkehr. „Deshalb brauchen Menschen in größeren Städten immer mehr Fahrstunden als in einer Kleinstadt“, sagt Klima. „Und dann ist man in der Prüfung doch nie zu 100 Prozent vorbereitet, weil eben nicht alles geübt werden kann.“ Der Anstieg der Durchfaller-Quote für Baden-Württemberg sei für die praktische Prüfung allerdings nicht so signifikant wie für die Theorieprüfung.

Ohne lernen zur Prüfung

Das hat aus der Sicht des Vorsitzenden des Fahrlehrerverbands verschiedene Gründe: „Zum einen ist es keine Schade mehr durchzufallen, da treten manche auch ohne zu lernen zur Prüfung an.“ Das funktioniere allerdings nicht: „60 Prozent der Fragen können mit Erfahrung, Wissen und mit gesundem Menschenverstand beantwortet werden, den Rest muss man schlichtweg auswendig lernen.“

Grund sei auch die höhrere Zahl an Migranten: „Vielen ist das Verkehrsgeschehen bei uns eben noch nicht so vertraut. Die Fragen zu lernen, ist deshalb nicht so einfach.“ Auch hier fehle die passive Verkehrserfahrung. Ein Vorteil sei, dass die Menschen die schriftliche Prüfung in ihrer Muttersprache ablegen können. „Lernen ist aber unbedingt Voraussetzung.“