Selbstbehauptungstraining für Seniorinnen und Senioren

Wie soll ich reagieren, wenn ich belästigt oder sogar angegriffen werde? Habe ich als älterer Mensch überhaupt eine Chance gegen einen kräftigen Angreifer? In einem dreiteiligen Kurs mit vielen praktischen Übungen zeigte Frank Sendke, Trainer für Gewaltprävention in Biberach, den Teilnehmern Möglichkeiten, wie sie sich in kritischen Situationen verhalten können. Selbstbewusstes Auftreten verhindere oft, überhaupt Opfer zu werden, so Sendke. Täter suchen Opfer, keine Gegner. Schon einfach zu erlernende Abwehrreaktionen können Täter von weiteren Übergriffen abhalten. Sollte es trotzdem zu einem körperlichen Angriff kommen, gibt es auch für Schwächere Möglichkeiten, sich effektiv zur Wehr zu setzen.

Der Kurs war Teil der Reihe „Sicherheit und Schutz für Seniorinnen und Senioren“, die vom Stadtteilhaus Gaisental e.V. / Mehrgenerationenhaus Biberach, dem Seniorenbüro und dem Stadtseniorenrat Biberach e.V. derzeit kostenlos angeboten wird.

Am 4. Mai informiert Polizeioberkommissar Klaus Fensterle um 14.30 Uhr über aktuelle Betrugsmaschen an der Haustür, am Telefon etc.. Am 25. Mai, ebenfalls um 14.30 Uhr, deckt Annika Breitinger von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. Tricks von Kriminellen im Internet auf. Die Vorträge finden im Stadtteilhaus Gaisental, Banatstr. 34, statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 07351 301128 oder E-Mail: mgh-biberach@stadtteilhaus-gaisental.de.