Selbständiges Wohnen in den eigenen vier Wänden

„Super, schauen Sie mal! Können wir die Wohnung anschauen?“ Mia freut sich über eine Anzeige bei einem Immobilienanbieter. Eine 1-Zimmer-Wohnung in Biberach für eine erschwingliche Miete ist schwer zu bekommen. Mia ist 17 Jahre und beginnt im September ihre Ausbildung zur Erzieherin.

Mia lebt seit Oktober 2019 in der St. Fidelis Jugendhilfe gGmbH der Theresia-Hecht-Stiftung (THS). Im Juni 2021 konnte sie nach bestandener Probezeit in eine Jugendwohngemeinschaft des Betreuten Jugendwohnens (BJW) wechseln. Seitdem wird sie von einem sozialpädagogischen Team auf dem Weg in die Verselbständigung begleitet. Im Rahmen individueller Absprachen und Vereinbarungen lernt Mia die eigene Verantwortlichkeit zu vertiefen und Selbstwirksamkeit zu gewinnen.

Neben einer schulischen bzw. beruflichen Perspektive gehört das selbstbestimmte Wohnen mit all seinen Herausforderungen zu den zentralen Entwicklungsaufgaben junger Menschen. Miete, Nebenkosten, Haushaltsführung, Organisation von Strom, Müll und GEZ sind Aspekte, die neben den alltäglichen Dingen, wie beispielsweise Einkaufen und Wäschepflege, erprobt werden können. Vertrauen gegenüber den Jugendlichen bildet die Basis zum selbständigen Wohnen. Mia will diesen Weg in die Unabhängigkeit gehen. Erste Schritte wurden bereits im Oktober 2021 gelegt. Seither wohnt Mia in einer Wohngemeinschaft in Biberach. Sie hat gelernt, ihren Lebensalltag größtenteils eigenverantwortlich zu organisieren, Unterstützung ist noch in komplizierten Angelegenheiten nötig.

Das größte Problem stellt jedoch die Suche nach einem 1-Zimmer-Appartement dar. Viele Vermieter wagen es nicht, ihr Zimmer jemanden zur Verfügung zu stellen, bei dem das Jugendamt für die Finanzierung aufkommt. Das Wort „Jugendhilfe“ schreckt viele Besitzer ab und die jungen Menschen bekommen nicht die Chance, sich persönlich vorzustellen. Sie werden bereits telefonisch abgewiesen. Wie sollen junge Menschen Autonomie und Eigenverantwortung erwerben, wenn sie dafür keine Perspektive erhalten? Die Motivation für ihre Lebensvorstellungen zu kämpfen, wird dadurch oft gebrochen.

Mia gibt jedoch nicht auf. Ihr Ziel ist und bleibt es, auf eigenen Beinen zu stehen: ihre Ausbildung zu beginnen und erfolgreich abzuschließen, ihr eigenes Geld zu verdienen, in ihrer eigenen Wohnung zu wohnen.