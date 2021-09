Seit 30 Jahren Anlaufstelle für Familien

Seit mittlerweile 30 Jahren ist das Biberacher Familienzentrum in der Schulstraße 17 Anlaufstelle und Treffpunkt für Menschen verschiedener Generationen und Nationalitäten. Im Mittelpunkt stehen dabei seit 1991 die Interessen und Bedürfnisse von Müttern und Familien, die sich in diesem zentral gelegenen, selbst verwalteten Ort mitten in der Stadt treffen können. Diese langjährige Tradition wird vom Team um die Vorsitzenden Edith Braig und Annette Würtemberger fortgeführt und darüber hinaus das Konzept des Familienzentrums stetig weiterentwickelt.

Der Verein passt sich so immer wieder den veränderten Lebenssituationen unserer Zeit an und bietet Unterstützung: Durch die zunehmende Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt müssen Familien häufiger umziehen und verlieren so den engen Kontakt und die Unterstützung von Eltern und Großeltern. Gleichzeitig gibt es immer mehr alleinlebende ältere Menschen, die sich einsam und isoliert fühlen, Alleinerziehende, die sich Hilfe bei der Alltagsbewältigung wünschen und zunehmend ausländische Familien, darunter viele Flüchtlingsfamilien, die die Möglichkeit zur Kommunikation suchen, um sich besser integrieren zu können.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienzentrums, die ihre im täglichen Leben oder im Beruf erworbenen Kenntnisse in den Angeboten Babycafé, Mutter/Vater-Kind-Gruppen, Offenes Spielzimmer, Kinderbetreuung, Offene Nähwerkstatt, Café Global und Gitarrenkurse einbringen, versuchen konkret zu unterstützen und Orientierungshilfe zu geben.

Für Seniorinnen und Senioren wird einmal wöchentlich ein Mittagstisch angeboten, bei dem die Gäste schnell miteinander ins Gespräch kommen. Ein weiteres Angebot ist die Betreuung und Unterstützung von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Alltag zuhause.

In Kooperation mit dem Lokalen Bündnis für Familien bietet das Familienzentrum eine Kinder-Notbetreuung an und unterstützt damit in Notfällen, wenn schnell und unbürokratisch eine Betreuung gebraucht wird.

Als aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns fast alle Angebote des Familienzentrums nicht mehr stattfinden konnten und damit auch die Einnahmen wegfielen, wurden die Macherinnen des Familienzentrums erfinderisch: Im eigenen Second-Hand-Laden für Kinder und Teenies, in dem gut erhaltene Kindermode, Spielsachen, Kinderwagen, Autositze oder Fahrradhelme angeboten werden, wurde frühzeitig auf individuelle Einkaufstermine und Bestellung per Anruf umgestellt und von der Kundschaft dankbar angenommen. Mittlerweile gibt es in der Gebraucht-Buchhandlung „Bücherwürmle“ in der Gymnasiumstraße eine „Außenstelle“ des Second-Hand-Ladens.

Die Stadt Biberach stellt dem Familienzentrum die Räumlichkeiten in der Schulstraße 17 zur Verfügung, der dazugehörige Garten lädt die verschiedenen Gruppen bei schönem Wetter – und in Corona-Zeiten besonders wichtig – zum Aufenthalt im Freien ein.

Das Familienzentrum feiert seinen 30. Geburtstag am „Tag des Offenen Denkmals“ am Sonntag, 12. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr, mit einem Infotisch vor dem Haus, eindrucksvollen Dokumentationen über seine Geschichte und mit Überraschungsgeschenken für die Kinder. Bei gutem Wetter werden Kaffee und Kuchen im Garten angeboten und die Kinder mit einem Programm unterhalten. Das Team gibt mit kurzen Führungen Einblicke in das geschichtsträchtige Gebäude. Der Second-Hand-Laden ist ebenfalls an diesem Tag geöffnet.