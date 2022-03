Seit 20 Jahren wird im Haus geforscht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kindergarten Ringschnait konnte vor kurzem für das Jahr 2021 zum vierten Mal die Zertifizierung der IHK als „Haus der kleinen Forscher“ entgegennehmen. Die Einrichtung trägt bereits seit 2015 diese Auszeichnung. Dafür haben sich einige Erzieherinnen in diversen Online-Fortbildungen weitergebildet und es wurden für die Kinder regelmäßig Experimente und spannende naturwissenschaftliche Projekte angeboten. Ein Gruppenraum in der Einrichtung wurde hierzu kontinuierlich umgestaltet und Material ausgetauscht, sodass die Kinder immer wieder neue Anreize zum Entdecken und Ausprobieren bekommen. Dabei wird auch darauf geachtet, den jüngeren Kindern ab zwei Jahren naturwissenschaftliche Erfahrungen zu ermöglichen. Geforscht wird in den Bereichen Wasser, Luft, Elektrizität, Formen- und Farbenlehre, Schwerkraft und Geschwindigkeit. Auch im Freien gibt es viele Möglichkeiten für die Kinder, Naturphänomene zu entdecken wie z.B. eine Matsch-Experimentierwanne und Hochbeete, in denen selbst gezogenes Gemüse gepflanzt und geerntet wird. Dieses kann dann gemeinsam im Bistro vernascht werden.