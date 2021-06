Seit 110 Jahren haben die Biberacher eine Hütte in den Bergen

Seit 110 Jahren besitzt die Sektion Biberach des Deutschen Alpenvereins (DAV) im Bregenzerwald eine Alpenvereinshütte. Das wäre ein Grund zu feiern, aber die Corona-Pandemie wirft alle Pläne übereinander. Ein Rückblick auf elf bewegte Jahrzehnte

Wie fast alle Alpenvereinshütten kann auch die Biberacher Hütte auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die DAV-Sektion Biberach wurde 1895 gegründet. Damals war es noch der Deutsche und Österreichische Alpenverein (D. u. Oe. AV). Schon 1897 entstand der Wunsch, eine eigene Hütte in den Bergen zu besitzen. Bis dieser Realität wurde, vergingen jedoch noch ein paar Jahre. Der geeignete Platz für die Hütte musste gefunden und Einigung mit den Grundstückseigentümern erzielt werden. Eine weitere große Hürde war die Finanzierung. Im August 1910 wurde der Grundstein gelegt und am 8. August 1911 fand schließlich die Einweihung mit 300 Gästen statt.

Sorgen um die Hütte nach dem Zusammenbruch der Monarchie

Die Jahre 1919 und 1920 waren schwierige Jahre für die Bevölkerung Vorarlbergs und dies hatte Auswirkungen bis nach Biberach. Nach dem Zusammenbruch der K.-u.-K.-Monarchie herrschte Not im Vorarlbergischen. Die Bevölkerung suchte den Anschluss an die wohlhabendere Schweiz. Der Biberacher DAV-Vorstand fürchtete um den Zugang zur Hütte. Gemeinsam mit anderen Sektionen organisierte sie eine Hilfsaktion für die notleidende Bevölkerung. Der 1920 im Biberacher Rathaus gegründete Wirtschaftsverband Schwaben-Vorarlberg festigte die Bindung. Die Vorarlberger verloren dadurch schnell das Interesse an einem Anschluss an die Schweiz.

Zum Kriegsende 1945 wurden alle DAV-Hütten in Österreich beschlagnahmt und die Biberacher Hütte fiel in die treuhänderische Verwaltung durch den Österreichischen Alpenverein. Erst am 30. Juni 1956 durfte die Sektion Biberach die Rückgabe ihrer Biberacher Hütte feiern. Die Folgejahre waren geprägt von Sanierungs-, Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen.H

Harte Arbeit in schwierigem Gelände

Eine Alpenvereinshütte ist eine spezielle Immobilie, die viel Aufwand für Erhalt und Betrieb erfordert. Auch der Bau und Erhalt der Alpenvereinswege, die der Wanderer nutzt, sind eine große Herausforderung. Es müssen Wegeabschnitte markiert, beschildert und repariert werden, wenn sie im Winter durch Lawinenabgänge zerstört oder durch Steinschlag beschädigt worden sind. Drahtseilsicherungen an exponierten Stellen werden regelmäßig kontrolliert und erneuert – und das alles in ehrenamtlicher Handarbeit in schwierigem Gelände.

Die Biberacher Hütte besitzt immerhin einen Fahrweg, der zur Hütte hoch führt. Das erleichtert den Zugang für Hüttenwart, Wegewart und die Hüttenpächter im Gegensatz zu den Hütten, die nur mit einer Seilbahn oder einem Hubschrauber versorgt werden.

Hubschrauber hilft bei Baumaßnahmen

Aber auch ein Fahrweg im hochalpinen Gelände kann nur von geeigneten Fahrzeugen genutzt werden. Die sehr teuren Hubschrauberflüge sind inzwischen eine willkommene Erleichterung. Schon beim großen Umbau 1978 bis 1980 wurde Baumaterial mit dem Hubschrauber zur Hütte transportiert. Auch beim Umbau und der Modernisierung der Biberacher Hütte 2017/18 waren Materialtransporte teilweise nur mit Hubschrauberflügen möglich. Durch die hochalpine Lage wird jede kleine Baumaßnahme zu einer organisatorischen Herausforderung. Nicht nur die Lage der Baustelle erfordert Kreativität, auch die Tatsache, dass eine Alpenvereinshütte in einem besonders sensiblen Naturraum steht, hat zur Folge, dass viele Naturschutzauflagen einzuhalten und umzusetzen sind.

Um diese vielfältigen Anforderungen kümmern sich bei der Sektion Biberach zwei ehrenamtliche Manager: Hüttenwart Thomas Haile und Wegewart Stefan Vollhals. Sie sind in Personalunion Ansprech- und Verhandlungspartner sowie Organisator und oft diejenigen ,die die Arbeit vor Ort, oft zusammen mit freiwilligen Helfern, erledigen.

Corona-Pandemie als Herausforderung

Die Corona-Pandemie war bereits 2020 eine zusätzliche Herausforderung für den derzeitigen Hüttenwart und die Pächterfamilie. Zuerst war unklar, ob es überhaupt möglich sein würde, die Hütte zu öffnen. Als es sich dann abzeichnete, dass eine Öffnung unter Auflagen möglich ist, musste es schnell gehen: planen, berechnen, Material organisieren sowie Schutz- und Trennwände einbauen.

Auch 2021 werden die Pandemie und die damit verbundenen Auflagen Thomas Haile und die Hüttenwirte immer wieder herausfordern. Die Planungen und Vorbereitungen für den Saisonstart am 25. Juni laufen schon seit vielen Wochen.

Zum jetzigen Zeitpunkt, Mitte Juni, ist die Hütte noch voll eingeschneit und auch eine Zufahrt ist noch nicht möglich. Mit Maschineneinsatz muss der Fahrweg freigebaggert und gefräst werden, um den Saisonbeginn termingerecht vorbereiten und starten zu können. Die Pächterfamilie Eberhart/Schöpf und die DAV Sektion Biberach freuen sich auf ihre Gäste und die bevorstehende Hüttensaison.

Die Feier zum 110-jährigen Hüttenbestehen wurde kurzerhand um ein Jahr verschoben, in der Hoffnung, 2022 unbeschwert 111 Jahre Biberacher Hütte feiern zu können.