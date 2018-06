Sehr starkes Debüt von Weber

Die Biberacherin Johanna Weber hat beim Ulmer Einstein-Marathon über die fünf Kilometer bei ihrem ersten Lauf überhaupt den sehr guten fünften Platz bei den Frauen unter 950 Läuferinnen belegt. Die künftig für die TG Biberach startende Weber wurde dabei von einem erfahrenen TG-Läufer, Markus Kaiser, unterstützt. Das 22-jährige Lauftalent hatte auf der Strecke nach 1,5 Kilometern zwischenzeitlich Probleme mit der Atmung, die auch trotz leichter Temporeduzierung nicht besser wurden. Der brennenden Lunge zum Trotz konnte Weber zum Schluss durch die Anfeuerungsrufe der Zuschauer dann sogar nochmal an Tempo zulegen. So kam sie nach 20:55 Minuten am Münsterplatz ins Ziel. Damit belegte sie den 44. Platz in der Gesamtwertung unter 1800 Läufern. Es gewann die erst zwölfjährige Julia Tannheimer (DAV Ulm) bei den Frauen in der Topzeit von 18:39 Minuten. Mathias Schmid (Bodynumber1) siegte in 16:39 Minuten bei den Männern.