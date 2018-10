Sehr gute Platzierungen für RSC-Fahrer

Beim letzten Rennen in Meckenbeuren, das als Kriterium ausgetragen wurde, haben die Radsportler des RSC Biberach noch einmal alles in die Waagschale geworfen. Das Ergebnis waren sehr gute Platzierungen.

Die Fahrer der Altersklasse U11 gingen gemeinsam mit der U13 an den Start. Die ersten vier Runden blieb das Feld komplett zusammen. Dann wurde das Tempo verschärft, um erste Punkte für die Wertung zu sammeln. Julia Servay (U13) blieb in der Spitzengruppe. Leif Börner (U13) und Timo Zabel (U11) blieben knapp dahinter. Mia Schechinger und Katja Schick (beide U11) konnten das Tempo nicht halten und fielen in die Verfolgergruppe zurück. In der zweiten Wertung sammelte Servay weiter Punkte und beendete das Rennen als bestes Mädchen mit Platz eins. Börner kam als Fünfter ins Ziel. Zabel war der beste U11-Fahrer und kletterte auf den obersten Podestplatz. Schechinger siegte bei den Mädchen, knapp gefolgt von Schick auf Rang zwei.

Die U15-Fahrer Richard Kimmich und Christian Klinder sowie Hannah Gaiser fuhren mit ihrem Vereinskollegen Moritz Bader aus der Jugendklasse 25 Runden. Bader und Kimmich waren von Beginn an in der Spitzengruppe vertreten und dominierten das Renngeschehen. Immer wieder wurden Attacken gefahren, um sich eine bessere Position zu holen. Fleißig sammelten die Biberacher Punkte in den Wertungsrunden. Geiser war in der dicht folgenden Gruppe vertreten und holte sich am Ende den Sieg bei den U15-Mädchen. Kimmich sprintete bei den Jungen auf Platz eins, Klinder landete auf Rang acht. Bader gewann das Rennen der U17 überlegen.

Im Rennen der Einsteiger U9 mussten Eric Ströbele, Leon Schechinger und Stina Börner den Rundkurs einmal bewältigen. Börner siegte als bestes Mädchen. Schechinger kam als Zweiter ins Ziel, Ströbele folgte knapp dahinter auf Rang drei.

Die U11-Einsteiger Raphael Dunz und Vincent Ströbele durften die Strecke dreimal fahren. Dunz beendete das Rennen nach einem Sprint mit Platz zwei, Ströbele fuhr auf Rang drei. Noah de Stefani erreichte in der U13 den zweiten Platz. Sophia Dunz siegte bei den U15-Mädchen.

Israel sichert sich Rang drei

Bei den Jedermännern ging Alexander Israel für den RSC Biberach an den Start. Von Beginn an wurde ein eher gemächliches Tempo gewählt. Nach einigen Attacken und Tempoverschärfungen schrumpfte das Feld jedoch auf eine zwölfköpfige Spitzengruppe. „In der 18. Runde gelang einem Fahrer der Fluchtversuch. Ich nahm sofort die Verfolgung auf“, so Israel. Er landete am Ende als Dritter auf dem Podest. In der C-Klasse der Männer mussten 76 Kilometer gefahren werden. Schon am Anfang wurde ein hohes Tempo angestrebt. Andreas Dral musste sich nach einigen Tempoverschärfungen in die erste Verfolgergruppe zurückfallen lassen. In dieser Gruppe wurde bis zum Ende hin auch immer wieder attackiert. Dral fuhr am Ende als Achter über den Zielstrich.